У Полтаві п'яний співробітник поліції влаштував масову бійку

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За фактом бійки порушено два кримінальних провадження

У Полтаві двоє чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, нанесли тілесні ушкодження кільком громадянам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що подія сталася ввечері 29 вересня в Подільському районі біля одного з житлових будинків по вулиці Небесної Сотні.

Оперативники встановили, що одним з фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава". У зв'язку з цим, матеріали досудового розслідування направили в ДБР.

"За моїм наказом призначене службове розслідування, після завершення якого буде прийняте управлінське рішення про доцільність перебування даної особи в органах поліції. Ми категорично засуджуємо такі дії з боку будь-кого, а тим паче працівника правоохоронного органу", - сказав начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Броварах 26 вересня автомобіль в'їхав у зупинку з людьми. В результаті ДТП одна людина загинула і ще двоє були травмовані. З'ясувалося, що за кермом автомобіля знаходився співробітник поліції охорони Київської області.

РБК-Україна писало, що весь керівний склад поліції охорони Київської області був відсторонений від виконання службових обов'язків після цього ДТП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 КК України.