Куля снайпера обірвала життя українського військового: ім'я та фото

Від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі загинув український військовий. Трагедія сталася в четвер, 13 травня, в районі проведення ООС.

Як повідомляється на сторінці в Facebook 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, загиблий був родом з Чернігівської області.

Куля снайпера проросійських бойовиків обірвала життя українського військового 13 травня 2021 року на сході України під час несення служби на позиції. Старший водій мотопіхотної роти Колесник Павло Сергійович отримав кульове поранення, несумісне з життям.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. Військовий був родом із села Нове Чернігівської області. Служив у бригаді з вересня 2019 року. 13 травня він пішов у війська небесні та залишиться в нашій пам'яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла пам'ять Герою", - сказано в повідомленні.

Фото: На Донбасі загинув український військовий

Варто відзначити, що 13 травня було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. 6 разів стріляли в напрямку Пісків з танків, артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем, стрілецької зброї.

Біля Лебединського, Гнутового та Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів 120 калібру. Також обстрілювали біля Новозванівки, Верхньоторецького, Новоселівки, Південного, Водяного, Луганського та Новотроїцького.