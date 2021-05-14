Пуля снайпера оборвала жизнь украинского военного: имя и фото

От пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе погиб украинский военный. Трагедия произошла в четверг, 13 мая, в районе проведения ООС.

Как сообщается на странице в Facebook 58-ой отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Виговского, погибший был родом из Черниговской области.

Пуля снайпера пророссийских боевиков оборвала жизнь украинского военного 13 мая 2021 года на востоке Украины во время несения службы на позиции. Старший водитель мотопехотной роты Колесник Павел Сергеевич получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

"С печалью сообщаем о гибели нашего друга, воина, побратима. Военный был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года. 13 мая он ушел в войска небесные и останется в нашей памяти навечно. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние сочувствия семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая память Герою", - сказано в сообщении.

Фото: На Донбассе погиб украинский военный

Стоит отметить, что 13 мая было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. 6 раз стреляли в направлении Песков из танков, артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

Возле Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал огонь из минометов 120 калибра. Также обстреливали возле Новозвановки, Верхнеторецкого, Новоселовки, Пивденного, Водяного, Луганского и Новотроицкого.