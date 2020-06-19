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Від кулі ворожого снайпера на фронті загинув 22-річний український воїн: фото юного героя

STYLERВійна    19.06.2020 - 17:04
Від кулі ворожого снайпера на фронті загинув 22-річний український воїн: фото юного героя
На Донбасі загинув молодий боєць (колаж РБК-Україна)

Богдан Коваленко з позивним "Геркулес" служив у розвідувальному підрозділі 54-ї омбр

На Донбасі загинув старший солдат Богдан Коваленко - молодий військовий 54-ї окремої мехбригади імені гетьмана Івана Мазепи отримав фатальне кульове поранення після обстрілу ворожими снайперами позицій ЗСУ в зоні проведення ООС.

Бійцю було всього 22 роки. Про це 19 червня повідомив голова Нововодолазької ОТГ Олександр Єсін, передає "Громадське".

Трагедія на фронті сталася пізно ввечері 18 червня

"Сьогодні його тільки доставлять в морг у Костянтинівку, а завтра, може, тільки привезуть сюди. Він все життя жив у Новій Водолазі (під Харковом - Ред.). Є в нього батько. Мати торік померла. І є бабуся", - сказав Єсін.

Богдан народився 2 січня 1998 року. На військову службу був призваний за контрактом у 2017-му.

В зоні проведення ООС мав позивний "Геркулес".

Як розповів військовий комісар Харківської області Юрій Калгушкін, Коваленко був навідником-оператором розвідувального підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади.

Фото загиблого бійця опублікували в Facebook-групі громадської організації "Сестра милосердя АТО". Знімки були надані 54 бригадою.

Єсін розповів, що селищна рада допоможе сім'ї з витратами на поховання, частину покриє Міноборони. За кошти місцевого бюджету планують встановити пам'ятний знак і меморіальну дошку.

Представник МОУ в Харківській області Віталій Саранцев повідомив, що поховання загиблого героя відбудеться в Новій Водолазі 21 червня об 11:00.

Від кулі ворожого снайпера на фронті загинув 22-річний український воїн: фото юного герояВід кулі ворожого снайпера на фронті загинув 22-річний український воїн: фото юного герояВід кулі ворожого снайпера на фронті загинув 22-річний український воїн: фото юного героя

Військовий ЗСУ Богдан Коваленко (Фото: facebook.com/Sistermercikharkivukrain)

Раніше ми повідомляли, що 17 червня на фронті загинув 25-річний український воїн, після чого морпіхи жорстко відповіли окупантам.

Додамо також, що 17 червня у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ, який загинув на Донбасі.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України ДонбаспогибливійськовіООС
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