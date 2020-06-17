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Загинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ

STYLERЖиття    17.06.2020 - 22:21
Загинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ
У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (колаж: РБК-Україна)

У Києві попрощалися з українським розвідником, загиблим на Донбасі

У Києві сьогодні, 17 червня, попрощалися з командиром відділення взводу управління розвідувальної роти 30 ОМБр прапорщиком Леонідом Добрянським з позивним "Старий", який загинув на Донбасі.

Захисник України загинув 13 червня від важкої мінно-вибухової травми під час бойового завдання. Леоніду було всього 45 років. Про це повідомила 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького на своїй сторінці у Facebook.

Загинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУЗагинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУЗагинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ

У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)

Леонід був одним з перших українців, хто встав на захист своєї країни в найважчий час. Він пройшов всі гарячі точки війни на Донбасі.

Загинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУЗагинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ

У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)

Попрощатися з військовим прийшли його близькі, друзі, волонтери, військовослужбовці, і городяни. Свої співчуття висловили командувач Сухопутних військ та голова Оболонської РДА.

Загинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУЗагинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ

У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)

Без чоловіка і батька залишилися дружина і єдина дочка. Дружині загиблого вручили грамоту шани і скорботи. Леоніда поховали на Алеї Героїв на Лук'янівському кладовищі Києва.

У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (відео: YouTube)

Користувачі мережі також прокоментували важку втрату.

  • Вічна пам'ять герою! Співчуття рідним;
  • Найвищий чин смерті - загинути в бою за батьківщину. Вічна пам'ять герою! Слава Україні! Смерть ворогам!
  • Співчуття рідним. Царство небесне герою... велика повага за жертву своїм життям;
  • Спасибі за наш спокій. Вічна пам'ять;
  • Вічна пам'ять герою... співчуття рідним і близьким.

Загинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ

Скріншот з Facebook

Раніше під Луганськом загинув легендарний комбат полковник поліції Сергій Губанов.

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Автор: Styler

Теги Новини України КиївЗбройні сили України
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