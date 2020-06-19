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От пули вражеского снайпера на фронте погиб 22-летний украинский воин: фото юного героя

STYLERВойна    19.06.2020 - 17:04
От пули вражеского снайпера на фронте погиб 22-летний украинский воин: фото юного героя
На Донбассе погиб молодой боец (коллаж РБК-Украина)

Богдан Коваленко с позывным "Геркулес" служил в разведывательном подразделении 54-й омбр

На Донбассе погиб старший солдат Богдан Коваленко - молодой военный 54-й отдельной мехбригады имени гетмана Ивана Мазепы получил фатальное пулевое ранение после обстрела вражескими снайперами позиций ВСУ в зоне проведения ООС.

Бойцу было всего 22 года. Об этом 19 июня сообщил глава Нововодолажского ОТГ Александр Есин, передает "Общественное".

Трагедия на фронте произошла поздно вечером 18 июня

"Сегодня его только доставят в морг в Константиновку, а завтра, может, только привезут сюда. Он всю жизнь жил в Новой Водолаге (под Харьковом - Ред.). Есть у него отец. Мать в прошлом году умерла. И есть бабушка", - сказал Есин.

Богдан родился 2 января 1998 года. На военную службу был призван по контракту в 2017-м.

В зоне проведения ООС имел позывной "Геркулес".

Как рассказал военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин, Коваленко был наводчиком-оператором разведывательного подразделения 54-й отдельной механизированной бригады.

Фото погибшего бойца опубликовали в Facebook-группе общественной организации "Сестра милосердия АТО". Снимки были предоставлены 54 бригадой.

Есин рассказал, что поселковый совет поможет семье с расходами на погребение, часть покроет Минобороны. За средства местного бюджета планируют установить памятный знак и мемориальную доску.

Представитель МОУ в Харьковской области Виталий Саранцев сообщил, что захоронение погибшего героя состоится в Новой Водолаге 21 июня в 11:00.

От пули вражеского снайпера на фронте погиб 22-летний украинский воин: фото юного герояОт пули вражеского снайпера на фронте погиб 22-летний украинский воин: фото юного герояОт пули вражеского снайпера на фронте погиб 22-летний украинский воин: фото юного героя

Военный ВСУ Богдан Коваленко (Фото: facebook.com/Sistermercikharkivukrain)

Ранее мы сообщали, что 17 июня на фронте погиб 25-летний украинский воин, после чего морпехи жестко ответили оккупантам.

Добавим также, что 17 июня в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ, который погиб на Донбассе.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины ДонбасспогибливоенныеООС
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