На фронті загинув 25-річний український воїн: морпіхи жорстко відповіли окупантам

На Донбасі загинув морпіх Ілля Струк (колаж РБК-Україна)

Молодий морпіх Ілля Струк загинув під Торецком в зоні ООС

На Донбасі загинув старший матрос Ілля Струк - боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ отримав фатальне кульове поранення при ворожому обстрілі під час бойового чергування під Торецьком в зоні проведення ООС.

Про це 18 червня йдеться в повідомленні Командування морської піхоти на сторінці в Facebook.

Ілля Струк - уродженець села Льотниче Володимир-Волинського району, йому було лише 25 років (народився 1 серпня 1995 року).

Боєць проходив службу у військовій частині Маріуполя, був гранатометником.

Трагедія сталася 17 червня недалеко від окупованої Горлівки в Донецькій області.

"Він до останнього подиху гідно виконував найсвятіший обов'язок - захищав свою країну, свою землю від російського агресора... Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого героя. Жодні слова не полегшать болю, не заповнять пустоти втрати. Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо! Низький уклін й вічна пам'ять", - написали у прес-службі Командування.

На сайті Волинської ОДА також висловили співчуття рідним воїна.

"Загибель наших військовослужбовців - завжди велике горе для усієї країни. Волиняни сумують разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Побратими старшого солдата Іллі з 503 ОБМП у своєму Facebook зазначили, що загибель бійця не залишиться для окупантів безкарною.

"Братику, ми ніколи не забудемо тебе! І зробимо так, щоб ворог теж запам'ятав!" - написали вони.

Морпіх Ілля Струк (Фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що 17 червня у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ, який загинув на Донбасі.

Також ми писали про те, що в Україні будуть по-новому проводжати героїв в останню путь.

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Автор: Володимир Костирін