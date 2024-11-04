Пушистый ученый: в США кот помог открыть новый вирус

Как кот помог в открытии

Все началось с того, что обитающий в Гейнсвилле кот по имени Пеппер "подарил" хозяину неживую мышь. Это было бы неприятным предложением для многих, но не для владельца пушистика - ученого Джона Ледницкого.

Джон был экспертом по вирусам и проводил исследования, изучая, являются ли грызуны переносчиками вируса оспы оленей, вызывающего характерные поражения кожи у животных. Поэтому ученый с радостью взялся за подаренный материал для опытов.

Однако когда Ледницкий и его команда проверили мышь, вируса оспы оленей они не обнаружили. Но ученые были изумлены, когда узнали, что грызун был инфицирован вирусом джейлонг.

Ведь до этого момента эти вирусы были распространены среди грызунов, кошек и летучих мышей в Европе, Южной Америке, Азии и Африке, но их никогда не находили в США. Впрочем, Пеппер и команда Ледницкого не только открыла первый вирус джейлонг в новой местности.

Генетические тесты показали, что вирус джейлонга отличается от других вирусов этого рода и не был идентифицирован никем раньше. Новый вирус получил название Gainesville rodent jeilong virus 1 (GRJV1).

Ученые в США открыли вирус благодаря коту (иллюстративное фото: Freepik)

Как отметила Эмили ДеРуйтер, которая описала открытие, находка стала абсолютной неожиданностью для ученых, ведь они не искали ее целенаправленно. По ее словам, это яркий пример того, что многие неизвестные вирусы могут на самом деле находиться в непосредственной близости к человеку.

Что известно о вирусе

Вирусы джейлонг также относятся к более широкому вирусному семейству, известному как парамиксовирусы. Такой тип имеет способность передаваться между разными видами млекопитающих, вызывая респираторные инфекции у человека.

Команда Ледницкого инфицировала клетки разных видов GRJV1, чтобы проверить, способен ли он делать то же самое. Выяснилось, что вирус одинаково хорошо растет в клетках грызунов, людей и обезьян, то есть может передаваться представителям другого вида.

Впрочем, это не означает, что вероятность распространения вируса высока - например, Пеппер не заболел. Кроме того, большинство людей мало контактируют с дикими крысами и мышами, которые являются переносчиками вируса. Однако, по мнению ученых, предстоит еще много исследований.