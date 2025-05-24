Пух в квартире даже с закрытыми окнами? Вот почему так и что делать

На период цветения тополя превращает улицы в беловатое море из воздушного пуха. Но настоящим шоком становится ситуация, когда этот пух появляется в квартире, даже если все окна плотно закрыты.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, откуда же он берется и почему проникает внутрь дома, когда, кажется, все пути перекрыты?

Что такое пух и почему он везде

Тополиный пух - это не просто легкие "облачка", а семена тополя, которые легко переносятся даже слабым ветром. Пух практически невесомый, имеет прекрасную проникающую способность и легко прилипает к поверхностям. Он настолько мелкий, что может попасть в помещение даже через минимальные отверстия.

Часто именно летом, когда все цветет, пуха становится настолько много, что он "ищет", куда осесть - и квартира становится идеальным убежищем. Аллергики и владельцы животных первыми ощущают на себе его присутствие - как физически, так и в виде раздражений.

Вентиляционные каналы

Даже с закрытыми окнами воздух циркулирует в квартире через вентиляционные решетки. Именно они часто становятся главным "входом" для пуха, особенно если расположены на улице без защитной сетки. Воздушный поток затягивает внутрь не только запахи, но и мелкие частицы пыли, а вместе с ними и пух.

Решение - установка фильтров или тонкой сетки на вентиляционные отверстия, а также периодическая их очистка. Для лучшей защиты можно заменить обычную решетку на вентиляционную с угольным фильтром.

Щели в окнах и дверях

Идеально герметичные окна - это, скорее, мечта, чем реальность. Даже новые стеклопакеты со временем теряют плотность, особенно в местах стыка рамы и стены. Пух проникает именно через такие микрощели, часто незаметные глазу.

Если у вас в квартире часто появляется мелкий мусор возле подоконника - проверьте уплотнители и герметик. Дополнительная изоляция силиконовым герметиком, установка новых уплотнителей или монтаж москитной сетки с мелкой структурой может значительно уменьшить проникновение пуха.

Пух в квартиру попадает даже через незаметные отверстия (фото: Pixabay.com)

Давление ветра: пух "задувает" внутрь

В дни сильного ветра пух буквально вдувается сквозь малейшие щели. При порывах воздуха образуется давление, которое заставляет воздух извне проникать даже через щели между створками окон. В таких случаях никакие закрытые окна не спасают - особенно если окна старые или рамы перекошены.

Выход - проверить, плотно ли прилегает окно к раме, не деформированы ли петли. Установка дополнительных замков на окна поможет плотнее закрывать их и минимизировать проникновение.

Трещины в наружных стенах или швах

Старые дома часто имеют мелкие трещины в наружных стенах или разгерметизированные межпанельные швы. Именно через них пух легко попадает внутрь и оседает на подоконниках или мебели. Даже невидимые микротрещины возле батарей или розеток могут стать каналом проникновения.

Рекомендуется сделать осмотр наружных стен, особенно в углах и местах стыка с окнами. При обнаружении проблемы - замазать трещины монтажной пеной или герметиком, а в сложных случаях обратиться к специалисту.