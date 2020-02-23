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Страшні цифри: названий центр європейської епідемії коронавіруса

STYLERЖиття    23.02.2020 - 13:25
Страшні цифри: названий центр європейської епідемії коронавіруса
Коронавірус в Європі (колаж: РБК-Україна)

Італія стала центром європейської епідемії

Епідемія коронавіруса дісталася до Європи. За останні дві доби в Італії кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла з 21 до 113 осіб. При цьому влада Італії вже зареєструвала дві смерті від вірусу.

У зв'язку з поширенням коронавіруса по території Італії влада держави обмежила свободу пересування в 11 муніципалітетах країни. Про це повідомив губернатор Регіону Ломбардія, Аттіліо Фонтану, передає місцеве видання Agenzia Italia.

Саме в зонах спалаху "в'їзд і виїзд не будуть дозволені, крім виняткових випадків" і "припинена робота, навчання та громадські заходи". Після незапланованого 4-годинного засідання Ради міністрів у штаб-квартирі цивільного захисту уряд прийняв закон про заборону спалахів зараження коронавірусом в Італії з ізоляцією муніципалітетів, яких торкнулася інфекція. У муніципалітетах також скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. Обмеження триватимуть два тижні.

Варто відзначити, що Італія стала першою країною в Європі, яка призупинила авіасполучення з Китаєм через появу інформації про коронавірус.

Також влада Італії попереджає туристів про епідеміологічну ситуацію.

Нагадаємо, що в Італії вирішили не припиняти Шенген через коронавірус.

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