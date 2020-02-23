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У Італії обмежили пересування через зростання числа хворих коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 08:44
У Італії обмежили пересування через зростання числа хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Обмеження ввели в 11 муніципалітетах

Кількість заражених коронавірусом COVID-19 в Італії продовжує зростати, влада обмежила свободу пересування в 11 муніципалітетах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agenzia Italia.

Станом на зараз відомо про щонайменше 79 заражених новим коронавірусом у 5 регіонах Італії. Так, 54 людини захворіли у Ломбардії, 17 - у Венето, по 2 в Емілії-Романьї та Лаціо, а також ще 1 в П'ємонті.

За даними очільника Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, наразі госпіталізовано 33 людини з симптомами коронавірусу, з них 18 - у реанімації. В домашній ізоляції перебувають 11 осіб. Відомо про 2 летальних випадки.

У зв'язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом уряд Італії запровадив обмеження пересування в цих регіонах країни. Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закрито. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру.

За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість хворих коронавірусом на півночі Італії перевищила півсотні. Найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Ломбардії.

Також РБК-Україна писало, що в Італії зафіксовано 2 смерті від коронавірусу. У п'ятницю, 21 лютого, в лікарні регіону Венето, помер чоловік 78 років на ім'я Андріано Тревізан. Другою жертвою COVID-19 стала мешканка Ломбардії.

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