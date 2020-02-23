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Пугающие цифры: назван центр европейской эпидемии коронавируса

STYLERЖизнь    23.02.2020 - 13:25
Пугающие цифры: назван центр европейской эпидемии коронавируса
Коронавирус в Европе (коллаж: РБК-Украина)

Италия стала центром европейской эпидемии

Эпидемия коронавируса добралась до Европы. За последние двое суток в Италии количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло с 21 до 132 человек. При этом власти Италии уже зарегистрировали две смерти от вируса.

В связи с распространением коронавируса по территории Италии власти государства ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны. Об этом сообщил губернатор Региона Ломбардия, Аттилио Фонтана, передает местное издание Agenzia Italia.

Именно в зонах вспышки "въезд и выезд не будут разрешены, кроме исключительных случаев" и "приостановлена работа, обучение и общественные мероприятия". После незапланированного 4-часового заседания Совета министров в штаб-квартире гражданской защиты правительство приняло закон о сдерживании вспышек заражения коронавирусом в Италии с изоляцией муниципалитетов, затронутых инфекцией. В муниципалитетах также отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. Ограничения продлятся две недели.

Стоит отметить, что Италия стала первой страной в Европе, которая приостановила авиасообщение с Китаем из-за появления информации о коронавирусе.

Также власти Италии предупреждают туристов об эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в Италии решили не приостанавливать Шенген из-за коронавируса.

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