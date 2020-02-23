У Пекіні встановили рекорд побудувавши за 6 днів завод із виробництва масок

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Очікується, що підприємство вироблятиме 250 тисяч масок на день

Пекін за шість днів перетворив промислову будівлю на новий завод з виробництва захисних масок, щоб задовольнити підвищений попит на них у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Будівництво заводу завершили в суботу, 22 лютого, і встановили рекорд зі швидкості спорудження у столиці країни, адже подібні будівлі зазвичай вимагають щонайменше місяць на зведення.

Очікується, що після початку роботи, підприємство вироблятиме 250 тисяч масок на день.

Нагадаємо, станом на 22 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 77 661. Відомо про 20 925 випадків одужання від хвороби. Станом на сьогодні у світі від коронавіруса померли 2360 осіб.

Влада провінції Хубей повідомила, що інкубаційний період при інфікуванні коронавірусом може перевищувати 14 днів і доходити до 27 діб.

Додамо, що у Державному комітеті у справах охорони здоров'я Китаю повідомили про переломний момент в боротьбі з коронавірусом. У четвер, 20 лютого, кількість тих, що вилікувалися від нового типу коронавірусу за день перевищило кількість інфікованих, які надійшли в медичні установи за добу.