В Італії вирішили не припиняти Шенген через коронавірус

Фото: прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте (quirinale.it)

У регіонах спалаху коронавірусу буде заборонено в'їзд та виїзд

Рада міністрів Італії на екстреному засіданні ухвалив декрет із заходами боротьби з спалахом коронавірусу на півночі країни. Про це після заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, повідомляє la Repubblica.

Він зазначив, що декрет дозволить главам регіонів, де були зафіксовані випадки зараження коронавірусом, "вживати подальші заходи, щоб перешкоджати від'їзду з районів, які зараз можуть вважатися вогнищами".

Конте заявив, що при необхідності будуть встановлені пропускні пункти, а також залучені збройні сили.

"В зонах спалаху будуть заборонені в'їзд і виїзд, за винятком певних винятків, які будуть оцінюватися в кожному конкретному випадку. В цих районах вже передбачено призупинення робочої діяльності та масових заходів та навчання", - сказав він.

Також глава уряду наголосив, що Італія не має наміру домагатися призупинення дії Шенгенської угоди у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

За його словами, це драконівський захід, який не відповідає потребам італійських громадян.

"Така можливість передбачена, але ми завжди будемо вживати заходи в рамках гнучкості та адекватності. В даний час немає передумов для запиту на призупинення дії Шенгенської угоди", - заявив Конте.

Нагадаємо, в Італії через різкое підвищення кількості заражених коронавірусом ізолювали 10 міст. Влада Північної Італії в п'ятницю розпорядилися закрити школи, бари та інші громадські місця у 10 містах після виявлення нових випадків захворювання коронавірусом.

У п'ятницю 21 февряля, в лікарні регіону Венето, помер чоловік 78 років імені Андріано Тревизан. Другою жертвою COVID-19 стала мешканка Ломбардії.