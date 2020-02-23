ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії вирішили не припиняти Шенген через коронавірус

Новини » В світі     23.02.2020 - 02:58
В Італії вирішили не припиняти Шенген через коронавірус
Фото: прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте (quirinale.it)

У регіонах спалаху коронавірусу буде заборонено в'їзд та виїзд

Рада міністрів Італії на екстреному засіданні ухвалив декрет із заходами боротьби з спалахом коронавірусу на півночі країни. Про це після заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, повідомляє la Repubblica.

Він зазначив, що декрет дозволить главам регіонів, де були зафіксовані випадки зараження коронавірусом, "вживати подальші заходи, щоб перешкоджати від'їзду з районів, які зараз можуть вважатися вогнищами".

Конте заявив, що при необхідності будуть встановлені пропускні пункти, а також залучені збройні сили.

"В зонах спалаху будуть заборонені в'їзд і виїзд, за винятком певних винятків, які будуть оцінюватися в кожному конкретному випадку. В цих районах вже передбачено призупинення робочої діяльності та масових заходів та навчання", - сказав він.

Також глава уряду наголосив, що Італія не має наміру домагатися призупинення дії Шенгенської угоди у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

За його словами, це драконівський захід, який не відповідає потребам італійських громадян.

"Така можливість передбачена, але ми завжди будемо вживати заходи в рамках гнучкості та адекватності. В даний час немає передумов для запиту на призупинення дії Шенгенської угоди", - заявив Конте.

Нагадаємо, в Італії через різкое підвищення кількості заражених коронавірусом ізолювали 10 міст. Влада Північної Італії в п'ятницю розпорядилися закрити школи, бари та інші громадські місця у 10 містах після виявлення нових випадків захворювання коронавірусом.

У п'ятницю 21 февряля, в лікарні регіону Венето, помер чоловік 78 років імені Андріано Тревизан. Другою жертвою COVID-19 стала мешканка Ломбардії.

Число інфікованих коронавірусом за добу зросло на 200 осіб МВФ прогнозує зниження зростання економіки Китаю через коронавірус
Новини України Італіявирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся