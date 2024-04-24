ПЦУ развеяла миф, который нам навязала российская церковь: многие украинцы этого не знали

Можно ли ходить в церковь не в юбке, а в брюках

Запрета на посещение храма в штанах вместо юбки в ПЦУ нет!

Более того, такого табу нет ни в одной другой православной церкви мира. Кроме, очевидно, так называемой РПЦ, которой когда-то подчинялась УПЦ (МП)

"Для наших священнослужителей важно не то, в какой одежде человек приходит в храм, а главное - с какими желаниями и духовными потребностями", - объясняют в ПЦУ.

Таким образом, девушкам и женщинам, идя в храм (в том числе и на праздник, например, Пасхи), не обязательно одевать платье или юбку, длина которых ниже колена.

Откуда взялся миф о запрете женщинам в брюках ходить в церковь

По словам украинских священников, это все "от фарисейской закваски и неправильного толкования (или незнания) Писания".

Так, чаще всего, в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо гнусен пред Господом Богом твоим всякий, что делает это".

Но речь ли именно о женских брюках шла в тех строках? Конечно, нет.

Дело в том, что во времена, когда писались правила Ветхого Завета, люди одевались совсем не так, как сегодня. Тогда и женщины, и мужчины имели похожую одежду: нижнюю рубашку, подпоясываемую поясом, а сверху - тунику, плащ или накидку.

Однако одежда женщин была длиннее и шире мужской, и, вероятно, изготавливалась из более тонких тканей; верхняя одежда имела рукава до запястий. Женщины также носили пояса и плащи.

"Как видим, разница в одежде не была принципиальной, что направляет нас к выводу, что в упомянутых строках книги Второзакония речь шла о другом, скорее, внутреннем отличии мужского/женского, и точно не о штанах. Речь шла о запрете мужчине изображать женщину, а женщине - мужчину, отвергая Богом установленное природное различие двух статей", - говорят представители ПЦУ.

Конечно, современные женские брюки считать мужским нарядом - было бы странно.

Потому что следует напомнить, что, например, шаровары, которые в украинской культуре ассоциируются с казачеством, у многих южных и восточных народов являются элементом женской одежды.

То же касается, к примеру, килтов - национальной шотландской мужской одежды. Ибо "подобные наряды, хотя и подобные женским юбкам, но возникли не как уподобление мужчин к женщинам, а как ответ на потребности местных условий жизни".

В ПЦУ отмечают: для Бога важно не внешнее, а внутреннее, не временная "обертка" человека, а его духовные украшения.

"Хотя, безусловно, и мужская, и женская одежда, особенно когда человек проходит в храм, не должна быть побуждением к греховным соблазнам", - добавляют в Церкви.

Украинцев призывают "не тратить время на ненужные споры и запреты, не судить других людей по внешности - особенно сейчас, во время войны и больших потерь", потому что "возможно, этот человек потерял все, и у него просто нет другого наряда". Но даже если и есть - то "не вы ему Судья".

"Двери нашей Церкви всегда открыты для всех - и мужчин, и женщин. И будут ли женщины с покрытой или непокрытой головой, одетые в юбку или в брюки, в любой день календаря - наши храмы всегда открыты для вас, чтобы стать местом молитвы и единения с Господом", - резюмировали в ПЦУ.

Как отреагировали верующие на публикацию ПЦУ

Большинство украинских верующих поблагодарили Церковь за такую позицию. Ведь такая прогрессивность и открытость - один из тех факторов, которые отличают нашу ПЦУ от русской православной церкви, руководитель которой - Кирилл - открыто поддерживает войну в Украине и является сторонником геноцида: