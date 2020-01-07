ПЦУ готує українцям незвичайний сюрприз: усі деталі

Православна церква України присутня в соціальних мережах, але незабаром з'явиться мобільний додаток, який отримає назву "Моя церква". Про це в програмі ефірі "Громадського" повідомив представник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій.

Євстратій зазначив, що мобільний додаток буде доступний для пристроїв, що працюють на популярних операційних системах iOS і Android. У програмі "Моя церква" віруючі зможуть знайти всю найважливішу інформацію.

Люди зможуть подивитися церковний календар, а також дізнатися, коли найближча парафія. У додатку можна буде отримати відповіді і на інші питання через опцію комунікації.

Варто зазначити, що Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. 5 січня 2019 Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію.

Нагадаємо, що Епіфаній зробив важливу заяву про перенесення Різдва. Він заявив, що потрібно переглянути діючу календарну систему, до того ж, церква готова до цього. Але не всі українці готові до календарних реформ, про які йдуть активні дискусії.

Епіфаній вважає, що це рішення буде простіше прийняти, коли об'єднаються всі помісні православні церкви.