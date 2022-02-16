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ПЛР або експрес? Комаровський розповів, яким тестам варто вірити

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Середа 16 лютого 2022 09:02
ПЛР або експрес? Комаровський розповів, яким тестам варто вірити Фото: Комаровський розповів про тести на COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський повідомив, якщо експрес-тест на ковід виявився позитивним, а зроблений тут же ПЛР – ні, це не означає, що людина здорова.

Про це заслужений педіатр і ведучий розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Медик підкреслив, що якщо у вас експрес-тест позитивний, то це швидше за все вірний результат.

"Якщо перший результат позитивний, то це правильний результат, а ось негативний ПЛР-тест після позитивного експрес-тесту може бути результатом того, що у вас невдало взяли мазок, тобто недостатньо ефективно подряпали носоглотку", - сказав Комаровський.

Чи варто вірити ПЛР-тесту

Для виявлення коронавірусу за допомогою стандартного ПЛР-тесту, потрібно гарненько і досить глибоко "прикластися" до слизової оболонки носоглотки, і це досить болісно, зазначає Євген Комаровський.

Дуже часто лаборанти цього не роблять, в результаті людина отримує помилкові дані, тобто будучи інфікованим, тест може виявитися негативним.

"Негативний ПЛР-тест у людини, яка дійсно на цей момент хвора ковідом - це часто не дефект самого тесту, а дефект системи, яка проводить збір матеріалів для аналізу", - резюмував лікар.

Антиген тест або експрес діагностика (мазок з носоглотки) робиться в межах п'ятнадцяти хвилин, на відміну від ПЛР, для якого необхідний часовий проміжок від дванадцяти до двадцяти чотирьох годин.

ПЛР тести (мазок з носа, носоглотки) відрізняються високою чутливістю і краще у випадках, коли у людини підозрюється активна інфекція, або вона був в контакті і можливо безсимптомний перебіг.

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, для кого найбільше небезпечний Омікрон.

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Доктор Комаровский
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