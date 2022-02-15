ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комаровський пояснив, для кого найбільше небезпечний Омікрон

Новость на русском →
Вівторок 15 лютого 2022 13:24
Комаровський пояснив, для кого найбільше небезпечний Омікрон Фото: Комаровський розповів про небезпеку Омікрона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів українцям, що новий штам коронавірусу Омікрон небезпечний не тільки для людей старше 65 років.

Про це заслужений педіатр і телеведучий повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

За словами Комаровського, Омікрон небезпечний для всіх вікових груп, а не тільки для літніх людей.

"Давайте ще раз всією країною зрозуміємо, що таке група ризику по ковіду. Це принципово. Людина відноситься до групи ризику тоді, коли хвороба з високою ймовірністю може погіршити її прогноз і збільшити ризик смерті при інфікуванні коронавірусом", - заявив медик.

Якщо людині з групи ризику або взагалі будь-якому при ускладненні ковіду різко стає гірше, потрібно припиняти самостійно лікуватися.

До станів або захворювань, за якими визначається група ризику, відноситься:

  • В першу чергу вік 65+, якщо людина в такому віці, то він автоматично потрапляє в групу ризику по ковіду.
  • Хронічні стани-ожиріння, гіпертонія, хронічні хвороби серця, легенів, нирок, цукровий діабет другого типу (це не "дитячий" діабет, а набутий, який завжди межує з ожирінням).

Комаровський резюмував, що це ті ситуації, коли ні про яке самолікування в разі інфікування не може йти й мови. У таких випадках ви відразу ж повинні звернутися до медиків.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як відразу визначити Омікрон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022