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ПЦР или экспресс? Комаровский рассказал, каким тестам стоит верить

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Среда 16 февраля 2022 09:02
ПЦР или экспресс? Комаровский рассказал, каким тестам стоит верить Фото: Комаровский рассказал о тестах на COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский сообщил, если экспресс-тест на ковид оказался позитивным, а сделанный тут же ПЦР – нет, это не значит, что человек здоров.

Об этом заслуженный педиатр и ведущий рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Медик подчеркнул, что если у вас экспресс-тест позитивный, то это скорее всего верный результат.

"Если первый результат позитивный, то это правильный результат, а вот отрицательный ПЦР-тест после позитивного экспресс-теста может быть результатом того, что у вас неудачно взяли мазок, то есть недостаточно эффективно поцарапали носоглотку", - сказал Комаровский.

Стоит ли верить ПЦР-тесту

Для обнаружения коронавируса с помощью стандартного ПЦР-теста, нужно хорошенько и достаточно глубоко "приложиться" к слизистой оболочке носоглотки, и это довольно болезненно, отмечает Евгений Комаровский.

Очень часто лаборанты этого не делают, в результате человек получает ложные данные, то есть будучи инфицированным, тест может оказаться негативным.

"Отрицательный ПЦР-тест у человека, который действительно на этот момент болен ковидом – это часто не дефект самого теста, а дефект системы, которая проводит сбор материалов для анализа", - резюмировал врач.

Антиген тест или экспресс диагностика (мазок из носоглотки) делается в пределах пятнадцати минут, в отличие от ПЦР, для которого необходим временной промежуток от двенадцати до двадцати четырех часов.

ПЦР тесты (мазок из носа, носоглотки) отличаются высокой чувствительностью и предпочтительнее в случаях, когда у человека подозревается активная инфекция, либо он был в контакте и возможно бессимптомное течение.

Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, для кого больше всего опасен Омикрон.

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Доктор Комаровский
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