RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пташка из "Азовстали" получила новый нагрудный знак от Залужного: о чем речь

Екатерина Полищук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Юлия Любченко

Екатерина Полищук - украинская военнослужащая, которая наравне с мужчинами боролась за "Азовсталь" и пережила российский плен, сейчас получает новую награду от Залужного.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Екатерины и Википедию.

Екатерина Полищук получила новую награду от Залужного

Та самая Пташка, которая пела бойцам "Азова" и своим голосом поднимала боевой дух своих собратьев, сейчас занимается еще и помощью украинской армии, за что на днях получила новую награду от Валерия Залужного.

Екатерина поделилась этой новостью в социальной сети. Девушка выложила фото, где показала благодарность и нагрудный знак на бело-желтой ленте.

"Полищук Екатерина Александровна приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины награждена почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины при содействии войску", - написано в награде Пташки.

Скриншот

"Благодарю всех, кто помогает поддерживать воинов. Это ваша заслуга! Спасибо! Валерий Федорович", - написала Екатерина под фото.

Пташка действительно очень активно помогает бойцам отдельных бригад, она собирает средства на закупку необходимых приборов, техники и вооружения, ведь она как никто знает, как воевать, когда не хватает самого необходимого.

А поскольку, исходя из stories Полищук в Instagram, она снова вернулась на фронт, чтобы защищать страну вместе со своими собратьями и параллельно помогать благодаря сборам для армии.

Екатерина регулярно излагает отчеты своих закупок и она сама военная, поэтому неудивительно, что Валерий Залужный выделил такой особой наградой именно Пташку.

Скриншот

За какие заслуги награждают отличием "При содействии войску"

Нагрудным знаком "При содействии войску" награждаются в первую очередь работники Вооруженных Сил Украины, а также:

  • за значительный личный вклад в развитие и развитие Вооруженных сил Украины
  • укрепление сотрудничества в военной, научной, социальной, культурной и других сферах жизнедеятельности Вооруженных сил Украины
  • популяризация и продвижение имиджа Вооруженных Сил в Украине и мире, значительный вклад в поддержку украинской героики и военно-патриотического воспитания.

Ранее мы рассказывали о том, что Пташка из "Азовстали" мощно обратилась к украинцам.

Также смотрите наш материал о том, как Екатерина Полищук обратилась к Ирине Фарион.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий ЗалужныйПташка