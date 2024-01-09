Пташка из "Азовстали" получила новый нагрудный знак от Залужного: о чем речь

Екатерина Полищук получила новую награду от Залужного

Та самая Пташка, которая пела бойцам "Азова" и своим голосом поднимала боевой дух своих собратьев, сейчас занимается еще и помощью украинской армии, за что на днях получила новую награду от Валерия Залужного.

Екатерина поделилась этой новостью в социальной сети. Девушка выложила фото, где показала благодарность и нагрудный знак на бело-желтой ленте.

"Полищук Екатерина Александровна приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины награждена почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины при содействии войску", - написано в награде Пташки.

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"Благодарю всех, кто помогает поддерживать воинов. Это ваша заслуга! Спасибо! Валерий Федорович", - написала Екатерина под фото.

Пташка действительно очень активно помогает бойцам отдельных бригад, она собирает средства на закупку необходимых приборов, техники и вооружения, ведь она как никто знает, как воевать, когда не хватает самого необходимого.

А поскольку, исходя из stories Полищук в Instagram, она снова вернулась на фронт, чтобы защищать страну вместе со своими собратьями и параллельно помогать благодаря сборам для армии.

Екатерина регулярно излагает отчеты своих закупок и она сама военная, поэтому неудивительно, что Валерий Залужный выделил такой особой наградой именно Пташку.

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За какие заслуги награждают отличием "При содействии войску"

Нагрудным знаком "При содействии войску" награждаются в первую очередь работники Вооруженных Сил Украины, а также: