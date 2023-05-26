Психопаты среди нас: как узнать их в друзьях, коллегах и любимых людях

Если рядом с вами человек со склонностью к психопатии, это не значит, что он намерен вам навредить, но бдительными быть стоит. Так как психопаты, как правило, манипулятивны, лживы и безрассудны, и им безразличны чувства других людей.

Психопаты живут среди нас. Это могут быть коллеги, соседи, друзья или даже партнеры по отношениям. Ведь такое расстройство как психопатия имеет очень широкий спектр тяжести проявлений.

Психопатия, как антисоциальное расстройство личности

Если говорить о психопатии, как об антисоциальном расстройстве личности, то можно выделить следующие черты психопатов:

Они используют, манипулируют или нарушают права других.

У них отсутствует эмпатия (сопереживание), сожаление или угрызения совести, когда речь идет о проблемах, страданиях других людей.

Они ведут себя безответственно и демонстрируют пренебрежение к нормальному социальному поведению.

Им тяжело поддерживать долгосрочные отношения.

Они не могут контролировать свой гнев.

У них нет чувства вины и они не учатся на своих ошибках.

Они обвиняют других в проблемах своей жизни.

Они неоднократно нарушали закон.

Присмотритесь к окружающим вас людям, возможно, кто-то из них проявляет такие черты или особенности поведения.

Есть ли лекарство от антисоциальных расстройств?

Ранее эксперты считали, что антисоциальные расстройства личности - это состояния, продолжающиеся на протяжении всей жизни. Но сейчас некоторые считают, что их можно контролировать и даже вылечить.

Поведение человека с таким расстройством может улучшиться с течением времени с помощью терапии, даже если основные характеристики, такие как отсутствие эмпатии, остаются.

Разговорная терапия, как когнитивно-поведенческая терапия, иногда используется для лечения антисоциального расстройства личности. Также может использоваться социальная терапия.

А вот медикаментозное лечение психопатии пока мало исследовано.

"Существует мало доказательств, свидетельствующих об использовании лекарств для лечения антисоциального расстройства личности. Но некоторые антипсихотические и антидепрессанты могут быть полезны в ряде случаев", - говорят эксперты.

Если вас беспокоят какие-либо симптомы, вам следует обратиться к специалисту.