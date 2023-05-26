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Психопаты среди нас: как узнать их в друзьях, коллегах и любимых людях

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Пятница 26 мая 2023 19:20
Психопаты среди нас: как узнать их в друзьях, коллегах и любимых людях Как определить психопата (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психопаты живут среди нас. Это могут быть коллеги, соседи, друзья или даже партнеры по отношениям. Ведь такое расстройство как психопатия имеет очень широкий спектр тяжести проявлений.

Если рядом с вами человек со склонностью к психопатии, это не значит, что он намерен вам навредить, но бдительными быть стоит. Так как психопаты, как правило, манипулятивны, лживы и безрассудны, и им безразличны чувства других людей.

Как распознать психопата, пишет The Sun.

Психопатия, как антисоциальное расстройство личности

Если говорить о психопатии, как об антисоциальном расстройстве личности, то можно выделить следующие черты психопатов:

  • Они используют, манипулируют или нарушают права других.
  • У них отсутствует эмпатия (сопереживание), сожаление или угрызения совести, когда речь идет о проблемах, страданиях других людей.
  • Они ведут себя безответственно и демонстрируют пренебрежение к нормальному социальному поведению.
  • Им тяжело поддерживать долгосрочные отношения.
  • Они не могут контролировать свой гнев.
  • У них нет чувства вины и они не учатся на своих ошибках.
  • Они обвиняют других в проблемах своей жизни.
  • Они неоднократно нарушали закон.

Присмотритесь к окружающим вас людям, возможно, кто-то из них проявляет такие черты или особенности поведения.

Есть ли лекарство от антисоциальных расстройств?

Ранее эксперты считали, что антисоциальные расстройства личности - это состояния, продолжающиеся на протяжении всей жизни. Но сейчас некоторые считают, что их можно контролировать и даже вылечить.

Поведение человека с таким расстройством может улучшиться с течением времени с помощью терапии, даже если основные характеристики, такие как отсутствие эмпатии, остаются.

Разговорная терапия, как когнитивно-поведенческая терапия, иногда используется для лечения антисоциального расстройства личности. Также может использоваться социальная терапия.

А вот медикаментозное лечение психопатии пока мало исследовано.

"Существует мало доказательств, свидетельствующих об использовании лекарств для лечения антисоциального расстройства личности. Но некоторые антипсихотические и антидепрессанты могут быть полезны в ряде случаев", - говорят эксперты.

Если вас беспокоят какие-либо симптомы, вам следует обратиться к специалисту.

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