Юлия Крючкова осталась в Мариуполе после начала полномасштабной войны. Луна она провела в подвале, а когда в доме уже не было стены и вокруг шли страшные бои, уехала. Юлия прошла фильтрацию россиян и долго доставалась безопасности.

Теперь она работает психологией на изменениях, организованных Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны.

Юлия доверила свою историю Алексею Суханову, послу музея «Голоса мирных» Фонда Ахметова, актеру и ведущему. Одно из эмоциональных воспоминаний: на сортировочном пункте россиян у нее взяли отпечатки пальцев и дали бумажку с надписью «Дактилоскопирована». Живя фильтрацию, женщина преодолела сложный путь через Россию и всю Европу в Украину.

"Украина уже победила. Я мечтаю, что соберется вся моя семья. Я хочу ждать мужа с работы, а не с войны. Когда это произойдет, мы все будем счастливы", – говорит Юлия.

А пока Юлия психологически поддерживает детей. Тех, кого травмировала война и проходит реабилитацию и оздоровление во время детской смены "Блогер Кемп" на Закарпатье, организованной Фондом Рината Ахметова. Здесь дети отдыхают, укрепляют здоровье, овладевают навыками блоггера. С ребятами работают опытные психологи фонда. Такие, как Юлия.

"Существует мнение, что детям не надо говорить о войне. Это неправильно. Детям надо говорить о войне как о том, чего никто из нас не хотел, не ожидал, не звал, и виноваты только враги наши, никто из нас. дверь", - подчеркивает Юлия.

Психологи на переменах работают по программе, разработанной Фондом: прорабатывают с детьми эмоции, триггеры, тревоги, страхи. К тому же дают им техники, инструменты, которые помогают справиться самостоятельно с тяжелыми воспоминаниями, бессонницей, паническими атаками, осознать травматический опыт и двигаться дальше.

"Дети все чувствуют и понимают. Если мы будем достойны нашей жизни, если мы будем давать пример устойчивости, понимания, взаимоуважения, дети будут такими же, как мы", - уверена Юлия.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.