Психологи з Маріуполя допомагає учасникам зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова подолати травму війни

Юлія Крючкова залишилася у Маріуполі після початку повномасштабної війни. Місяць вона провела у підвалі, а коли у будинку вже не було стіни і навколо точилися страшні бої, поїхала. Юлія пройшла фільтрацію росіян та довго діставалася безпеки.

Тепер вона працює психологинею на змінах, організованих Фондом Ріната Ахметова для дітей, які постраждали від війни.

Юлія довірила свою історію Олексію Суханову, амбасадору музею "Голоси мирних» Фонду Ахметова, актору та ведучому. Один з емоційних спогадів: на сортувальному пункті росіян у неї взяли відбитки пальців і дали папірець з написом "Дактилоскопирована". Це було як татуювання з концтабору. Юлія зберегла його, щоб не забувати. Переживши фільтрацію, жінка подолала складний шлях через Росію та всю Європу до України.

"Україна вже перемогла. Я мрію, що збереться вся моя родина. Я хочу чекати чоловіка з роботи, а не з війни. Коли це станеться, ми всі будемо щасливі", - каже Юлія.

А поки Юлія психологічно підтримує дітей. Тих, кого травмувала війна і хто проходить реабілітацію та оздоровлення під час дитячої зміни "Блогер Кемп" на Закарпатті, організованої Фондом Ріната Ахметова. Тут діти відпочивають, зміцнюють здоров’я, опановують навички блогера. З хлопцями та дівчатами працюють досвідчені психологи фонду. Такі, як Юлія.

"Існує думка, що дітям не треба говорити про війну. Це неправильно. Дітям треба говорити про війну як про те, чого ніхто з нас не хотів, не чекав, не звав, і винні тільки вороги наші, ніхто з нас. Дітям треба говорити правду. Будь-яку правду можна так "оформити", щоб вона була не жахлива. Не треба жити в ілюзіях, тому що реальний світ обов’язково зайде у двері", - підкреслює Юлія.

Психологи на змінах працюють за програмою, розробленою Фондом: опрацьовують з дітьми емоції, тригери, тривоги, страхи. До того ж, дають їм техніки, інструменти, які допомагають впоратися самостійно з тяжкими спогадами, безсонням, панічними атаками, усвідомити травматичний досвід та рухатися далі.

"Діти все відчувають та розуміють. Якщо ми будемо гідними нашого життя, якщо ми будемо давати приклад стійкості, розуміння, взаємоповаги, діти будуть такими ж, як ми", - упевнена Юлія.

У рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали вже майже 5 тисяч дітей з усієї країни.