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Психологи виділили кілька типів жінок, від яких тікають чоловіки

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Середа 23 лютого 2022 19:00
Психологи виділили кілька типів жінок, від яких тікають чоловіки Фото: Психологи назвали жінок, від яких біжать чоловіки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Буває таке, що успішна, красива, впевнена в собі жінка не може втриматися у стосунках, навіть якщо сильно цього хоче. Так, іноді причина в тому, що не ті чоловіки зустрічаються на шляху, а часом заковика в поведінці самої дівчини, яка, ніби перевіряє витримку партнера.

Про це пише Teawithlemon.

Психологи кажуть, що при зближенні ми починаємо бачити один в одному не тільки фасад - кращі якості, якими ми старанно розмахували перед партнером. Але і погане - особливості характеру, поведінки, звички, які можуть викликати подив і бажання втекти. Що ж це стосовно жінок?

Я сама!

Ця жінка хоче контролювати стосунки, ставить чоловіка на місце, вважає себе "вирішувачем" проблем. Так, у неї можуть бути хороші наміри, але чоловік від таких вказівок - що і коли йому робити - рано чи пізно втече.

Не відбирайте у чоловіка право і можливість бути чоловіком.

Матуся

Така жінка обожнює чоловіка, метушиться навколо нього і вічно турбується. Вірить, що він не може зробити нічого сам. Можливо, навіть вибирає йому одяг, заготовлює всі ці лоточки-пасочки з собою на роботу навіть якщо сильно втомилася.

Жінка-мати у відносинах бере все на себе, весь тягар відповідальності за побут, затишок, комфорт партнера. У підсумку він розслабляється, а вона нарікає, що отримала в результаті тюфяка, який протирає дірку в дивані своїм розгодованим тілом.

Секс-маніпулятор

Така жінка на перше місце ставить свою сексуальність і маніпулює чоловіком за допомогою сексу.

Якщо він хоче кохатися, то він повинен зробити те, що вона хоче. Але ніякі стосунки не виживуть з таким шантажем.

Вічна страждалиця

Сценарій цей звучить непогано: хлопець зустрічає дівчину, він її рятує, і в підсумку вони живуть довго і щасливо.

Романтично, але недовго. Якщо дівчину постійно потрібно рятувати (фінанси, здоров'я, проблеми з житлом і т. д.), Це занадто втомлює і нереалістично для чоловіка.

Холодно - гаряче

У таких відносинах жінка постійно дражнить чоловіка, але не віддає йому сповна себе.

І справа не тільки в сексі, а в цілому у стосунках. Спочатку це може бути забавно, але потім дратує, адже така поведінка не дозволяє зблизитися і невдоволення наростає.

Принцеса

Така жінка хоче, щоб нею постійно захоплювалися і любили, при цьому нічого не даючи натомість.

Вона хоче бути свого роду трофеєм для чоловіка. Але тим самим позбавляє і себе, і його справжнього щастя і близьких відносин.

Раніше психологи також з'ясували, які типи чоловіків ніколи не зраджують своїм партнерам.

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