Психологи объяснили, почему люди постоянно повторяют одни и те же ошибки

Иногда люди жалуются, что постоянно наступают на одни и те же грабли. Иными словами, они как бы зациклены на одной модели поведения в конкретной ситуации, поэтому постоянно повторяют свои ошибки. Выйти из этого кола помогает схема-терапия с психологом.

О том, что это за подход и в каких случаях он помогает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyivdvoryk в Instagram .

Что такое схема-терапия

Схема-терапия, разработанная Джеффри Янгом, сочетает в себе элементы когнитивно-поведенческой терапии, теорию приверженности и гештальт-терапию.

"Это молодой, но очень интересный подход. Он разработан, чтобы помочь людям определить и изменить разрушительные модели и глубоко укоренившиеся убеждения, которые часто развиваются в детстве и оказывают влияние на нашу взрослую жизнь", - объясняют эксперты.

Что такое схема?

Схема - это устойчивые внутренние мотивы и модели, которые развивались в ответ на неудовлетворенные потребности в детстве. Они влияют на наши мысли, чувства и поведение, что приводит к повторяющимся негативным сценариям во взрослой жизни.

"То есть, это ловушки, в которые мы попадаем каждый раз, но не осознаем их, потому что схемы сопровождали нас на протяжении всей жизни, а когда-то даже нам помогали выжить или сохранить психическое здоровье", - добавляют специалисты.

Кому подойдет схема-терапия

Главная цель этого направления - помочь освободиться от циклического повторения действий и мыслей, делающих нас несчастными, лучше понять себя и свои потребности.

"Схема-терапия учит нас любви к себе и миру, смелости и ответственности за свою жизнь. Это постепенное и чрезвычайно интересное исследование себя, цель которого - разорвать круг и стать счастливее. И главное - эффективность этого метода доказана исследованиями", - отмечают психологи.