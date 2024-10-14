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Психологи Фонда Ахметова помогают жителям Донбасса и Днепропетровщины справиться с травмой войны

Понедельник 14 октября 2024 16:49
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Психологи Фонда Ахметова помогают жителям Донбасса и Днепропетровщины справиться с травмой войны Фото: психологи Фонда Ахметова помогают жителям Донбасса и Днепропетровщины (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова путешествуют по Украине и помогают пережить события военного времени людям, которые несут значительную психоэмоциональную нагрузку во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это как представители профессий, много взаимодействующих с людьми, так и вынужденные переселенцы, и жители прифронтовых территорий. На днях психологи Фонда посетили Краматорск Донецкой области, а также Павлоград, Каменское и Кривой Рог на Днепропетровщине, где проводили групповые лекции на тему "Как справиться с травмой войны".

"После самой темной ночи наступает утро. Сейчас нам может быть тяжело эмоционально, но определенные навыки и знания мы можем использовать. Любая война имеет начало и конец. Я верю в то, что эта война рано или поздно закончится нашей победой", – делится Евгения Головачева, психология Фонда.

В октябре мобильные бригады психологов помогают, в частности, переселенцам из прифронтового Покровска, которые сейчас живут в Каменском; работникам учреждений, оказывающих административные услуги населению; учителям; библиотекарям; местным жителям, переживающим стресс из-за войны. В начале месяца групповые лекции были проведены также для медицинских работников.

Психологи мобильных бригад Фонда Рината Ахметова не только поддерживают посетителей групповых лекций здесь и сейчас, помогают успокоиться, справиться со стрессом, но и предоставляют участникам практические и действенные инструменты и навыки саморегуляции психоэмоционального состояния, самопомощи в моменты острого стресса.

Проект психологической помощи начался в 2014 году, а в 2022 к нему присоединились мобильные бригады психологов. В этом году в течение всей осени будут продолжаться выезды, в рамках которых специалисты будут работать с жителями прифронтовых территорий, медицинскими и социальными работниками, учителями и старшеклассниками.

Более 1075000 жителей Украины уже получили психологическую помощь от Фонда во время войны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

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Ринат Ахметов
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