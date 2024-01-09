Психолог сказал, каких женщин не любят мужчины и почему

Каких женщин не любят мужчины

"Мужчины не особо любят психологически зрелых, осознанных и самодостаточных женщин просто потому, что с ними очень неудобно, их просто так не проведешь", - говорит психолог.

Сильным женщинам не нужна какая-то лирика типа: "Я тебе звезду с неба достану", потому что это пустые обещания, которые никогда не воплотятся в жизнь.

"Такие женщины судят по поступкам, поведению и отношению. Они быстро распознают эмоциональные качели, манипулятивные игры "дальше-ближе", "тепло-холодно" и легко дают отпор манипуляторам", - пояснил Александр.

Также психолог отметил, что такие женщины спокойно выстраивают личные границы и совсем не боятся прощаться с токсичными мужчинами и людьми в целом. Также они обладают здоровой самооценкой и понимают свои преимущества.

"Издевательство, подколы, обесценивание прекращаются на месте. Они четко знают, чего хотят, какой партнер им нужен и какие отношения они ищут. С такой женщиной может быть только такой же психологически зрелый осознанный и самодостаточный мужчина, которого не пугает ее сила и уверенность" , - рассказывает психолог.

Слабым мужчинам не справиться с такими женщинами, ведь им самим будет некомфортно, поэтому они не любят самодостаточных женщин, знающих, как с ними можно, а как нельзя и ставят рамки между собой и мужчинами.