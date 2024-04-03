Как улучшить отношения в паре: действенные советы
Построение здоровых отношений - это не результат случая, а активная работа над ними. Важно, чтобы оба партнера стремились к таким отношениям и готовы были работать над ними.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал krisenchat Ukrainian в Instagram.
Поддерживайте реалистичную перспективу ваших отношений
Важно открыто обсуждать индивидуальные потребности и границы, цели и планы на будущее во избежание разочарований и обид. Следует быть объективными и искренними в своих ожиданиях и реалистично оценивать то, чего можно достичь как пара. Реалистичная перспектива поможет ценить каждый миг вместе и расти в трудные времена.
Регулярно проводите время вместе
Качественное время вместе способствует эмоциональной и физической связи. Речь идет не только о пребывании вместе в одном помещении. Парам нужно осознанно вносить в свои расписания совместное времяпрепровождение, чтобы создавать положительные воспоминания и укреплять связь. Составьте вместе перечень занятий, которые вам обоим было бы интересно попробовать. Даже сам этот процесс уже сближает.
Продолжайте узнавать друг друга
По социологическим и психологическим исследованиям, наибольшую удовлетворенность отношениями демонстрируют пары, которых связывают не только романтическое влечение друг к другу, но и дружеские чувства, интерес к личности, готовность сделать что-то, чтобы узнать друг друга поближе.
Ищите баланс между временем наедине и близостью с партнером
Партнерам важно уважать личное пространство и интересы друг друга, одновременно сохраняя свое единство. Установление здорового баланса между времяпрепровождением и сохранением индивидуальной независимости поможет укрепить связь с партнером. Обсудите потребности каждого и выберите комфортный для обоих формат.
Как улучшить отношения в паре (фото: Freepik)
Удивляйте друг друга мелочами
Именно мелочи и маленькие удовольствия сохраняют искру и напоминают вашему партнеру, что вы беспокоитесь о нем. Делайте маленькие подарки, оставляйте уведомления или делайте комплименты.
Также уважайте язык любви своего партнера. Для кого важны подарки, для кого внимание, слова или помощь. Узнайте язык любви друг друга и выражайте его так, как важно вашему партнеру.
Можно прочитать книгу "5 языков любви" вместе и обменяться размышлениями после прочтения.
Учитесь общаться друг с другом экологически
В отношениях важно наладить здоровое общение. Одна из самых больших проблем, когда дело доходит до общения, состоит в том, что мы часто слушаем не для того, чтобы понять, а чтобы ответить.
Избегайте таких выражений, как "ты делаешь меня..". Никто не может заставить вас что-либо говорить или делать; берите на себя ответственность.
Умейте ссориться конструктивно и вовремя отступать
Недоразумения и конфликты также являются частью здоровых отношений. Когда возникают разногласия, не затягивайте ссору более чем на 10 минут и не вспоминайте проблем прошлого - сосредоточьтесь на том, что волнует вас именно сейчас.
Если ссора заходит слишком далеко, спросите себя: будет ли это иметь значение через несколько лет? Если ответ нет, попробуйте отступить и при необходимости - поговорить с партнером, когда эмоции утихнут.
Говорите друг другу о своих чувствах
Каждый день у вас есть возможность сделать отношения глубже, выразив свою приверженность партнеру. Ощущение уважения и заботы со стороны того, кого вы любите, делает жизнь гораздо приятнее.
Также важно говорить о том, что вам не нравится или огорчает, но не с обвинениями, а со стороны только ваших чувств
10 вопросов, которые помогут вам сблизиться:
- Что ты подумал, когда увидел меня в первый раз?
- Расскажи любимое воспоминание, связанное со мной?
- Что тебе больше нравится из того, что я делаю тебе? Как я могу быть для тебя лучшей девушкой (лучшим парнем)? Что я могу сделать, чтобы ты был счастлив?
- Что тебе нравится в себе? А что не нравится? Почему?
- Расскажи о своей первой любви. Кто это был? Когда вы познакомились? Почему развелись?
- Расскажи о своих школьных годах. Как это было? Каким ты был тогда?
- Если бы ты сейчас перенесся в прошлое, что ты сказал себе маленькому?
- Когда ты чувствуешь себя любимым? Что мне нужно сделать, чтобы ты почувствовал, что я тебя люблю?
- Чего бы ты никогда не простил даже очень близкому и любимому человеку?
- Какой суперсилой ты хотел бы обладать?
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