Как улучшить отношения в паре: действенные советы

Построение здоровых отношений - это не результат случая, а активная работа над ними. Важно, чтобы оба партнера стремились к таким отношениям и готовы были работать над ними.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал krisenchat Ukrainian в Instagram.

Поддерживайте реалистичную перспективу ваших отношений

Важно открыто обсуждать индивидуальные потребности и границы, цели и планы на будущее во избежание разочарований и обид. Следует быть объективными и искренними в своих ожиданиях и реалистично оценивать то, чего можно достичь как пара. Реалистичная перспектива поможет ценить каждый миг вместе и расти в трудные времена.

Регулярно проводите время вместе

Качественное время вместе способствует эмоциональной и физической связи. Речь идет не только о пребывании вместе в одном помещении. Парам нужно осознанно вносить в свои расписания совместное времяпрепровождение, чтобы создавать положительные воспоминания и укреплять связь. Составьте вместе перечень занятий, которые вам обоим было бы интересно попробовать. Даже сам этот процесс уже сближает.

Продолжайте узнавать друг друга

По социологическим и психологическим исследованиям, наибольшую удовлетворенность отношениями демонстрируют пары, которых связывают не только романтическое влечение друг к другу, но и дружеские чувства, интерес к личности, готовность сделать что-то, чтобы узнать друг друга поближе.

Ищите баланс между временем наедине и близостью с партнером

Партнерам важно уважать личное пространство и интересы друг друга, одновременно сохраняя свое единство. Установление здорового баланса между времяпрепровождением и сохранением индивидуальной независимости поможет укрепить связь с партнером. Обсудите потребности каждого и выберите комфортный для обоих формат.

Как улучшить отношения в паре (фото: Freepik)

Удивляйте друг друга мелочами

Именно мелочи и маленькие удовольствия сохраняют искру и напоминают вашему партнеру, что вы беспокоитесь о нем. Делайте маленькие подарки, оставляйте уведомления или делайте комплименты.

Также уважайте язык любви своего партнера. Для кого важны подарки, для кого внимание, слова или помощь. Узнайте язык любви друг друга и выражайте его так, как важно вашему партнеру.

Можно прочитать книгу "5 языков любви" вместе и обменяться размышлениями после прочтения.

Учитесь общаться друг с другом экологически

В отношениях важно наладить здоровое общение. Одна из самых больших проблем, когда дело доходит до общения, состоит в том, что мы часто слушаем не для того, чтобы понять, а чтобы ответить.

Избегайте таких выражений, как "ты делаешь меня..". Никто не может заставить вас что-либо говорить или делать; берите на себя ответственность.

Умейте ссориться конструктивно и вовремя отступать

Недоразумения и конфликты также являются частью здоровых отношений. Когда возникают разногласия, не затягивайте ссору более чем на 10 минут и не вспоминайте проблем прошлого - сосредоточьтесь на том, что волнует вас именно сейчас.

Если ссора заходит слишком далеко, спросите себя: будет ли это иметь значение через несколько лет? Если ответ нет, попробуйте отступить и при необходимости - поговорить с партнером, когда эмоции утихнут.

Говорите друг другу о своих чувствах

Каждый день у вас есть возможность сделать отношения глубже, выразив свою приверженность партнеру. Ощущение уважения и заботы со стороны того, кого вы любите, делает жизнь гораздо приятнее.

Также важно говорить о том, что вам не нравится или огорчает, но не с обвинениями, а со стороны только ваших чувств

10 вопросов, которые помогут вам сблизиться: