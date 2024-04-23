Психолог сказал, как женщинам научиться привлекать мужчин (видео)

Каждая женщина прекрасна - это факт, но иногда у нас может не хватать женской энергии, эмоций и желания быть привлекательной для мужчин, но причины могут быть и другие.

Как научиться привлекать мужчин

"Как бы банально это ни звучало, но все начинается с внешнего вида, потому что прежде чем мужчина может увидеть какие-то более глубокие грани вашей личности, характера, мужчина всегда сначала оценивает визуально", - отметил психолог.

"Если мы говорим о том, что девушка хочет иметь больше поклонников, мужского внимания и она впоследствии смогла выбрать себе одного достойного мужчину, с которым она будет строить брак и серьезные отношения, то первое, с чего можно начать - это внешность", - продолжает Дмитрий.

По словам психолога, вы можете быть очень интересной, вы можете быть супер глубокой, можете прочитать очень много книг, у вас может быть необычайный ум. Но если вы, например, относитесь к своему внешнему виду не очень внимательно, то количество мужчин, которые обратят на вас внимание, будет меньше.

"Если мы говорим о других вещах, это легкость в общении, открытость и чувство юмора. Здесь некоторые девушки думают, что это значит проявлять самой инициативу, но нет. Это говорит о том, что когда мы, мужчины, видим девушку и она нам нравится визуально, если мы встретимся взглядами, она нам, например, улыбнется, даст ли сигнал о готовности к знакомству, то это упрощает мужчине этот момент", - говорит эксперт.

Как научиться привлекать мужчин (фото: Freepik)

"Ведь когда мы говорим, что мужчина может быть интересен, умен, опытен и может хорошо зарабатывать, это все не значит, что он умеет подходить и знакомиться, и ему это легко дается", - продолжает Дмитрий.

Психолог заметил, что очень многие мужчины в своей жизни сталкивались с тем, что они подходили знакомились, но их как-то не очень приятно отшивали. Поэтому, когда мужчина видит девушку, которая ему может улыбнуться или задать какой-нибудь банальный, но открытый вопрос - это упрощает знакомство.

"И третий момент, когда мы начинаем это знакомство, нам, мужчинам, важно понимать, настроена ли она вообще на отношения, интересно ли это девушке, и важно ли это для нее сейчас", - говорит психолог

Также, по словам Дмитрия, когда девушка аккуратно говорит о своем статусе, это придает мужчине понимание ситуации, и он может себя больше проявлять.

Также соцсети играют большую роль при знакомстве, ведь когда у девушки много фотографий, демонстрирующих ее фигуру, например, в купальнике - это может больше оттолкнуть мужчину, чем привлечь.