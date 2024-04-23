Психолог сказав, як жінкам навчитися приваблювати чоловіків (відео)

Кожна жінка прекрасна - це факт, але іноді у нас може не вистачати жіночої енергії, емоцій та бажання бути привабливою для чоловіків, але причини можуть бути й інші.

Як навчитися приваблювати чоловіків

"Як би банально це не звучало, але все починається з зовнішнього вигляду, тому що перш ніж чоловік може побачити якісь більш глибокі грані вашої особистості, характеру, чоловік завжди спочатку оцінює візуально", - зауважив психолог.

"Якщо ми кажемо про те, що дівчина хоче мати більше прихильників, чоловічої уваги й вона згодом змогла обрати собі одного гідного чоловіка, з яким вона буде будувати шлюб і серйозні стосунки, то перше, з чого можна почати - це зовнішність", - продовжує Дмитро.

За словами психолога, ви можете бути надзвичайно цікавою, ви можете бути супер глибокою, можете прочитати дуже багато книжок, у вас може бути надзвичайний розум. Але якщо ви, наприклад, ставитеся до свого зовнішнього вигляду не дуже уважно, то кількість чоловіків, які звернуть на вас увагу, буде меншою.

"Якщо ми говоримо про інші речі, це легкість у спілкуванні, відкритість та почуття гумору. Тут деякі дівчата думають, що це значить проявляти самій ініціативу, але ні. Це говорить про те, що коли ми, чоловіки, бачимо дівчину і вона нам подобається візуально, то якщо ми зустрінемося поглядами, вона нам, наприклад, усміхнеться, чи дасть сигнал про готовність до знайомства, то це спрощує чоловікові цей момент", - каже експерт.

Як навчитися приваблювати чоловіків (фото: Freepik)

"Адже коли ми говоримо, що чоловік може бути цікавий, розумний, досвідчений та може гарно заробляти, це все не означає, що він вміє підходити й знайомитися, і йому це легко дається", - продовжує Дмитро.

Психолог зауважив, що дуже багато чоловіків у своєму житті стикалися з тим, що вони підходили знайомилися, але їх якось не дуже приємно відшивали. Тому, коли чоловік бачить дівчину, яка йому може посміхнутися чи задати якесь банальне, але відкрите питання - це спрощує знайомство.

"І третій момент, коли ми починаємо оце знайомство, нам, чоловікам, важливо розуміти, чи взагалі налаштована вона на стосунки, чи цікаво це дівчині, і чи важливо це для неї зараз", - каже психолог

Також, за словами Дмитра, коли дівчина акуратно каже про свій статус, це додає чоловікові розуміння ситуації й він може себе більше проявляти.

Також соцмережі грають велику роль при знайомстві, адже коли у дівчини багато фотокарток, які демонструють її фігуру, наприклад, у купальнику - то це може більше відштовхнути чоловіка, ніж привабити.