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Психолог сказал, почему женщины не должны бояться потерять мужчину (видео)

Почему не стоит бояться потерять мужчину (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Женщины, в большинстве своем, всегда имеют страх остаться без мужчины, он может уйти, оставить вас саму, абр предать. Но психолог говорит, что этого не стоит бояться.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Александра Цуркана.

Почему не стоит бояться потерять мужчину

Большинство женщин все еще живут по принятым нормам прошлых поколений, ведь таким было воспитание и какие-то устоявшиеся вещи, которые не поддаются переменам.

К сожалению, повелось так, что женщина должна быть послушной и подчиняться своему избраннику, но сейчас уже другое время и другие женщины, которые стали гораздо сильнее и самостоятельнее, чем когда-либо.

Эта сила переносится и в отношения, часто не приносящие ничего, кроме разочарований. Но модель поведения женщин, в частых случаях, остается такой же, как и была.

То есть, женщины держатся за мужчину и боятся его потерять, ведь найти достойного мужчину - большая проблема нашего общества.

Почему не стоит бояться потерять мужчину (фото: Freepik)

Но психолог подчеркивает, что ни одна женщина в своей жизни не должна бояться потерять мужчину.

"Ты должна запомнить одну очень важную вещь - любящий мужчина, никогда не оставит тебя одну. А бегство равнодушного мужчины - это не потеря, а наоборот спасение", - говорит Александр.

По словам психолога, потерять мужчину - далеко не всегда значит моментально стать несчастной, можно наоборот улучшить свою жизнь и избавиться от человека, который тебя не любит и не уважает.

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