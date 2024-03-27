Психолог сказал, стоит ли разъезжаться, когда в отношениях все плохо (видео)

Отношения между мужчиной и женщиной в каждой паре очень индивидуальны, кому удобно жить вместе, а для кого до свадьбы - это бесполезная трата времени. Но как в браке, так и в отношениях возникает вопрос, следует ли начинать жить отдельно, когда все становится плохо.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -видео психолога Дмитрия Остапенко.

Стоит ли разъезжаться, когда в отношениях все плохо

"Многим кажется, когда в отношениях накал и все фактически дрожит от гнева обоих партнеров, то если разъехаться, то можно прекратить ссориться и не продолжать морально убивать друг друга и это расстояние позволит остыть и оценить отношения со стороны - но это работает совсем не так", - говорит психолог.

По словам Дмитрия, на самом деле расстояние ничего не решает и это исходит из его опыта консультаций.

"Расстояние не решает фундаментальных проблем, которые есть между вами. Да, на расстоянии вы не убиваете друг друга, вы не ссоритесь, не бросаете друг в друга посуду, условно. Но на расстоянии ни одна из ваших проблем тоже не решается", - констатирует психолог.

Стоит ли разъезжаться, когда в отношениях все плохо (фото: Freepik)

"С моей личной точки зрения, гораздо лучше оставаться вместе и делать микро паузы в этом конфликте. Иногда просто выйти из дома, не кричать в ответ, успокоиться, дать себе паузу, но ночевать вместе, оставаться в квартире вдвоем и искать подход", - рекомендует эксперт.

Также по словам психолога, можно почитать вместе специальные книги для улучшения отношений или же обратиться за помощью к специалисту. По его словам, совместное чтение таких книг даже через 10 минут может снизить уровень накала.

Поэтому лучше оставаться вместе и в процессе понемногу пытаться вытащить семью в нормальное состояние. Ведь когда вы на расстоянии, можете чувствовать ложные эмоции и считать, что не нужны друг другу.