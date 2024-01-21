Как успокоить ребенка во время взрывов: советы Минздрава

В последние дни снова участились воздушные тревоги и российские обстрелы, и дети, которые несколько отвыкли от этих звуков, пугаются и испытывают тревожность и растерянность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

"Наши дети просыпаются от взрывов за окном. Им страшно. Страшно и нам, взрослым", - подчеркнули в министерстве.

Семейная психологиня Светлана Ройз подготовила алгоритм, который поможет поддержать ребенка и помочь ему справиться со страхом. Она советует действовать по специальному алгоритму.

Нормализация

Взрослый фиксирует и объясняет ситуацию.

"Я вижу, что ты боишься. Этот звук действительно пугает, но он означает, что наши ВСУ зафиксировали угрозу и сейчас ее обезвреживают. О нашей безопасности заботятся - поэтому и нам надо позаботиться о себе и идти в укрытие", - фразы, которые помогут отвлечь ребенка и успокоить.

Поддержка

Взрослый сигнализирует ребенку о поддержке и предлагает действие.

"Я с тобой и буду с тобой все время. Хочешь, я возьму тебя на руки, а ты возьмешь свою игрушку (воду, домашнего любимца)?", - важно даже в укрытии обеспечить комфортную среду для ребенка.

Завершение

Взрослый акцентирует, что угроза миновала и отмечает силу ребенка.

"Все прошло. Мы в безопасности. Спасибо, ты был (была) таким смелым, крепким. Мы слышали так много громких звуков (их можно назвать), но мы справились". - после отбоя воздушной тревоги важно объяснить ребенку, что угроза миновала.

Далее можно "строить" мостик к следующим действиям, например спросить ребенка, что будем делать, когда выйдем из укрытия.

Напомним, ранее мы сообщали, как говорить с детьми о войне и что делать с потоком негативных новостей.

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