Психолог рассказала, как забыть бывшего и начать жить дальше

Разрыв отношений может быть трудным процессом и в некоторых случаях привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем. Расставание особенно тяжело дается, если вы все еще испытываете чувство к бывшему.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.
Переживания боли и горя являются нормальными после разрыва. Позвольте себе это почувствовать.
К тому же бывает, скучая по всему приятному из прошлого, ты невольно забываешь, что в нем было еще и много неприятного.
Сосредоточьтесь на положительных аспектах вашей жизни, которые остаются, и тех возможностях, которые открываются.
Психолог советует поговорить с друзьями или специалистами, которые могут вас поддержать.
Не следует отказываться от помощи тех людей, которые искренне сопереживают и желают поддержать.
Именно их присутствие в твоей жизни поможет почувствовать себя важным и вспомнить, что мир не вращается только вокруг него.
Сосредоточьтесь на своем физическом и психологическом здоровье, занимаясь спортом, медитацией, или развивая новые интересы.
Уберите или скройте вещи, напоминающие вам о прежних отношениях.
Избавься от вещей, напоминающих о нем. Футболки и худые, фотографии и игрушки - если ты перестанешь сталкиваться с материальными носителями памяти о нем, то будешь готова отпустить его и физически.
Определите свои цели и займитесь тем, что делает вас счастливыми. Если вы будете заняты, то вероятнее всего, будете иметь меньше времени на мысли о бывшем. Но это не значит, что нужно загрузить себя работой и работать сверхурочно.
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