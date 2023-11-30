Психолог рассказала, как отличить здоровые отношения от зависимых: важные признаки

Все мечтают о здоровых и счастливых отношениях с партнером. Но в реальности так часто не складывается и люди попадают в зависимые отношения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.
Отсутствие эмоциональных качелей
В здоровых отношениях есть ощущение, где человек может выжить без другого и он будет чувствовать себя счастливым. Однако он она выбирает быть с этим человеком в отношениях.
Доверие
Когда человек доверяет своему партнеру - он доверяет себе. Ему не нужно контролировать партнера, проверять, где он и с кем, ведь он доверяет. И это главный признак здоровых отношений.
Уважение
Вы в отношениях уважаете себя и своего партнера - его ценности, предпочтения, интересы и видения. Его мнение может отличаться от вашего.
Коммуникация
Я могу разговаривать со своим партнером о своих страхах, желаниях, надеждах, тревожности и удовольствиях. Человек откровенно и искренне делиться этим со своим партнером.
Нормальные отношения улучшают вашу жизнь, делают вас сильнее.
Эмоциональная зависимость
Один партнер становится эмоционально зависимым от другого, стремится к постоянному подтверждению, привязанности и внимания. Он может испытывать недовольство и низкую самооценку, если не получает необходимого внимания или признания.
Неравновесие в поддержке
Когда один партнер постоянно оказывает помощь или поддержку, а другой становится зависимым от нее, отношения переходят в плоскость созависимости и превращаются в модель жертва-спасатель.
Плохая коммуникация
В зависимых отношениях может быть недостаточная или пассивная коммуникация, что приводит к недоразумениям и неудовольствиям.
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