Психолог рассказала, как ведет себя человек с подавленной агрессией: это распространенное состояние

Застенчивость и сдержанность

Такие люди часто сдерживают свои чувства и эмоции, испытывая страх или стыд выразить их открыто.

Пассивность в конфликтах

Вместо прямого выражения своих потребностей или несогласия люди с подавленной агрессией могут использовать пассивные методы, такие как изоляция, молчаливый протест или косвенные намеки.

Косвенная агрессия

Люди могут проявлять агрессию из-за критики, замечаний или презрения. Они питаются не идти на конфликт, но выразить свое недовольство другими путями.

Отсутствие открытого общения

Люди с таким состоянием могут избегать обсуждения конфликтных ситуаций или выражения своих мыслей и чувств во избежание конфликта.

Внутренние конфликты

Психолог говорит, что они могут испытывать внутренний стресс или напряжение из-за невозможности выразить свою агрессию открыто.

Важно, что эти признаки не всегда выражены у всех людей с угнетенной агрессией одинаково. Иногда эти признаки могут быть менее заметны или выражены другими способами в зависимости от личности и ситуации.

Как помочь человеку, если он ведет себя агрессивно

Следует понимать, что агрессия разрушает внутреннее чувство, а также влияет на отношения с окружающими людьми. Постоянное чувство агрессии может подорвать здоровье даже физически.

В случае открытой агрессии нужно соблюдать несколько правил: