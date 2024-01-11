RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Психолог рассказала, как ведет себя человек с подавленной агрессией: это распространенное состояние

Как понять, что у человека подавленая агрессия (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Страх преследует каждого украинца из-за войны. Он и постоянное внутреннее напряжение вполне логично порождают агрессию. Чтобы понять, что человек проявляет угнетенную агрессию, достаточно внимательно проанализировать его поведение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Застенчивость и сдержанность

Такие люди часто сдерживают свои чувства и эмоции, испытывая страх или стыд выразить их открыто.

Пассивность в конфликтах

Вместо прямого выражения своих потребностей или несогласия люди с подавленной агрессией могут использовать пассивные методы, такие как изоляция, молчаливый протест или косвенные намеки.

Косвенная агрессия

Люди могут проявлять агрессию из-за критики, замечаний или презрения. Они питаются не идти на конфликт, но выразить свое недовольство другими путями.

Отсутствие открытого общения

Люди с таким состоянием могут избегать обсуждения конфликтных ситуаций или выражения своих мыслей и чувств во избежание конфликта.

Внутренние конфликты

Психолог говорит, что они могут испытывать внутренний стресс или напряжение из-за невозможности выразить свою агрессию открыто.

Важно, что эти признаки не всегда выражены у всех людей с угнетенной агрессией одинаково. Иногда эти признаки могут быть менее заметны или выражены другими способами в зависимости от личности и ситуации.

Как помочь человеку, если он ведет себя агрессивно

Следует понимать, что агрессия разрушает внутреннее чувство, а также влияет на отношения с окружающими людьми. Постоянное чувство агрессии может подорвать здоровье даже физически.

В случае открытой агрессии нужно соблюдать несколько правил:

  • отойдите в безлюдное место
  • предложи человеку выплеснуть лишние эмоции, избавиться от них с помощью безопасных физических действий. Это может быть легкая физическая нагрузка или упражнения с игрушками-антистрессом
  • советуй человеку обратиться к психологу или психотерапевту, поскольку агрессия не берется ниоткуда, ее причину нужно найти и устранить

Раньше мы сообщали, как изменить свою жизнь и стать лучше.

Также мы писали, как понять, что ваш психолог ведет себя непрофессионально.

Читайте РБК-Украина в Google News