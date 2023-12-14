Психолог объяснил, какая самая главная мужская ошибка в жизни

Каждый из нас совершает ошибки в своей жизни, и одна из самых больших – это неумение расставлять приоритеты. И именно в этом состоит одна из самых главных мужских посылок.

Самая главная мужская ошибка в жизни

Наверное, каждый когда-то слышал такую теорию, что в жизни мужчины есть определенная иерархия, на первом месте - его реализация, на втором - друзья, и уже на третьем - семья и женщина.

Но нельзя утверждать, что это истина, поскольку каждый человек и каждый человек в целом - это индивидуальность. У каждого есть свои приоритеты в жизни, свой образ жизни, свои правила и иерархия. И это абсолютно нормально, потому что люди не должны жить по определенным шаблонам, каждый сам создает свои правила.

Однако исходя из своего опыта психолог назвал главную ошибку мужчин, которой они допускают в жизни.

“Большая ошибка мужчин это то, что они не понимают, что жена – это самый важный человек в жизни. Родители рано или поздно, отойдут в вечность, дети вырастут и скажут родителям. Друзья в определенный момент переедут в другой город, будут разные ценности, разойдемся и еще что-нибудь. А жена - это именно тот человек, с которым ты проживаешь всю свою жизнь и потому, когда ты ставишь какого-то другого человека на первое место вместо своей жены, ты делаешь безумную глупость, огромную и за это ты потом очень сильно поплатишься”, - говорит психолог .

Также Дмитрий добавил, что, по его мнению, умные мужчины во главу угла ставят любимую и среди всех людей, она есть для него номер один. А все остальные люди занимают другие места в его иерархии жизни.

Конечно, это мнение психолога, с которым не все могут согласиться, для кого это дикость, а для кого-то истина. Все люди выбирают жить так, как им удобно и комфортно. Так что выбирать нам.