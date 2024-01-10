Психолог объяснил, как найти подходящего партнера по жизни (видео)

Найти хорошего партнера по жизни, который будет подходить по всем критериям, довольно сложное дело, поскольку люди часто не понимают сами себя, а это и является основой айсберга.

О том, как можно найти подходящего партнера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль психолога Александра Цуркана.

Как найти подходящего партнера

"Многие люди сконцентрированы на отношениях, на том, как найти соответствующего партнера, достойного мужчину или женщину. Да, а может перед тем, как строить отношения с партнером, мы научимся строить здоровые отношения с самим собой", - утверждает психолог.

Также психолог говорит, что для начала следует понять, кто ты вообще, зачем ты живешь, стоит полюбить себя, принять себя полностью. Нужно научиться жить той жизни, которой хочется жить, жить самостоятельно. И в этот же чудесный мир приглашать партнера. Потому что и выбора у нас нет, ведь каждый наш партнер отражает нам то, что уже внутри нас.

Как найти подходящего партнера (фото: Freepik)

Когда человек понимает себя, он разбирается в других, видит людей вокруг него, знает, как он позволяет с собой поступать, а как нет и откровенно об этом говорит, поскольку у таких людей четко построены собственные границы. Они ценят и любят себя.

А когда человек любит и уважает себя, он привлекает таких же людей, с похожей позицией по жизни, с чувством самоценности и уверенностью в себе.

Нельзя входить в отношения, когда ты не разбираешься в себе, это лишь навредит внутреннему миру и разрушит все, что мы могли строить годами, но недостаточно укрепили свой фундамент.

Поэтому желающим найти подходящего партнера стоит разобраться в себе и ограничить свои требования для второй половинки и не соглашаться на те варианты, которые очевидно не являются вашими.