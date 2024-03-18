Психолог объяснил, как долги влияют на нашу психику (видео)

Долги - это обязательство, которое может сильно давить на человека и сильно влиять на психику и эмоциональное состояние человека.

Как долги влияют на психику

Люди довольно часто берут кредиты или занимают деньги у знакомых, все потому, что у каждого в жизни случаются непредсказуемые ситуации или дорогие и незапланированные покупки.

Конечно, бывает и так, что приходится брать рассрочку, ведь денег на покупку желаемой вещи здесь и сейчас просто нет, не хватает заработанных денег и это распространенный образ жизни.

Но наличие любого долга оказывает сильное влияние на нашу жизнь. И поверьте, он совсем не несет в себе ничего хорошего, правда, мы сами не всегда это понимаем и чувствуем.

"Если человек имеет какой-то финансовый долг, залез в кредиты, займи, у людей, у банков, не дай Бог, в микро-организациях одолжил деньги, то тогда для него все что связано с его работой в дальнейшем может быть обесценено", - говорит психолог.

Как долги влияют на психику (фото: Freepik)

По словам Дмитрия, так происходит потому, что если у человека есть долг, например, 50 или 100 тысяч гривен и он понимает, что определенную долю заработанного, он должен отдать.

"Мотивация зарабатывать для такого человека может быть очень небольшой, потому что она понимает, что эти деньги для нее уже обесценены именно тем, что их надо отдать. То есть человек думает так: "Если я их еще не заработал и даже если заработаю, мне все равно нужно будет внести их на счет какой-то компании", – объясняет психолог.

"Таким образом эмоциональное состояние, эмоциональный шлейф от любого действия имеет очень прямое значение", - заключает Дмитрий.