Психолог объяснила, какие опасности кроются за "розовыми очками" в отношениях

Чем опасны "розовые очки" в отношениях

"На романтической стадии легко закрывать глаза на какие-то огрехи или разногласия, потому что увлечение другим человеком сглаживает все проблемы. В этом моменте стоит проявить бдительность и дать себе время, чтобы понаблюдать. Есть риск чрезмерной идеализации партнера, а затем возможны разочарования", - говорит психолог.

Она советует обратить внимание на следующие моменты и сделать правильные выводы.

Партнер со всем соглашается

Партнер со всем соглашается, пытается подстроиться, сделать как можно удобнее для вас, ничего не противопоставляет вашему мнению.

В чем может быть причина:

хочет казаться лучше, чем есть на самом деле

тревожность или неуверенность

страх проявляться, или сделать что-то не так, а как следствие - все испортить

Партнер все делает идеально

Партнер ведет себя очень контролируемо. Информация подается дозировано с лучшей стороны, он переживает по пустякам, лишь бы картинка поражала.

О чем следует подумать:

все это вам не дает пока информацию о подлинной личности

неизвестно, каким будет поведение в стрессовых или непредвиденных ситуациях

есть ли у вас конкретные факты о партнере, а не только его слова

Не воспринимает критики

Когда вы озвучиваете недовольство или несогласие с позиции партнера, то на вас выливается шквал претензий.

В чем может быть причина:

испытывает трудности с восприятием неодобрительной оценки/критики

имеет много предубеждений, накручивает себя из ничего

стремится доминировать и последнее слово оставляет за собой

Не признает контроль

Партнер утверждает, что нужно делать только то, что хочется, поскольку он не признает контроля.

В чем может быть причина:

отстраняется от позиции, которая его/ее мнения влияет на других

обесценивает личные границы и безопасность партнера

прибегает к манипуляциям и навязыванию своих убеждений

Критикует вас за эмоции

Партнер ведет себя сдержанно, особенно не демонстрирует свои эмоции, но критикует вас за поведение наоборот.

В чем может быть причина:

разные типы темперамента

личные убеждения, что эмоции следует сдерживать и не показывать

если человек имеет надежный тип привязанности, то он никогда не будет упрекать партнера в том, что тот чувствует и транслирует это

Хочет сделать отношения идеальными

Партнер утверждает, что вы не полностью отдаете себя этим отношениям.

Над чем следует задуматься:

стремление осудить или пристыдить - это довольно примитивный способ повлиять на человека

это далеко не то же, что экологически обсудить, какие потребности не удовлетворены в отношениях и что с этим делать

"Смотрите "розовые очки" и старайтесь понять, что на самом деле управляют партнером во время принятия того или иного решения. Анализируйте факты и перспективу. Конечно, ни одно из приведенных проявлений не должно быть ярлыком или приговором для человека. Поэтому важно время и наблюдение. Не форсируйте события, в отношениях должно быть хорошо обоим, когда оба чувствуют себя понятными и услышанными", - говорит Голентовская.