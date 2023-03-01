Психолог назвала одну фразу, которая может остановить почти любую ссору

"Многие пары утверждают, что им трудно общаться, хотя на самом деле таким образом они ведут разговор - в виде горячей ссоры. И часто, когда мы слышим, что в пылу скандала нам "предъявляет" другой человек, в голове уже готовим ответ, в виде негативной реакции. И выпаливаем его, не задумываясь, порой не дослушав собеседника. Мы все - эгоистичные существа и всегда хотим быть правыми", - поясняет психолог.

Она отмечает, что разрядить напряженность ссоры и даже спасти отношения или брак способна всего одна фраза.

"Чтобы иметь возможность вести конструктивный диалог (и не только на личном уровне), мы должны стать хорошими слушателями. Но при этом недостаточно просто смотреть на собеседника и кивать. Надо думать о том, что мы можем извлечь из того, что слышим. Это скорее активное мышление, чем просто пассивное слушание", - уверена эксперт.

Поэтому, прежде чем начнется накал скандала, и вы дойдете до оскорблений, когда сдерживать эмоции уже будет невозможно, стоит сказать своему партнеру всего одну короткую фразу.

"Это не что иное, как "Я слышу тебя". Однажды во время ссоры мой муж сказал эти слова вместо того, чтобы просто возразить. И мне сразу стало спокойнее. Я поняла, что он хочет меня понять, он мне не враг. Конечно, мы не помирились в тот же миг, но мы поняли, что готовы идти навстречу друг другу и находит компромиссы", - рассказала Кейт Мерфи.

По слова психолога, этот способ возвращает собеседников к основам общения - навыкам слушания. Если им не учиться, то все ссоры будут выглядеть как обмен оскорблениями, а проблемы - накапливаться, как снежный ком.

Конечно, вести себя правильно во время вспыхнувшей ссоры очень непросто - сбить настрой "слушать и услышать" могут плохое настроение, усталость, напряжение, упорное желание доказать свою правоту. Но по словам эксперта, усилия стоят того, и постепенно это становится опытом.

Помните, что прежде чем говорить, нужно научиться слушать, с кем бы вы не общались.