RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Психолог назвала необычные вещи, которые люди делают из-за тревожности

Что человек делает в состоянии тревожности (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек время от времени испытывает тревожность. У большинства людей это чувство длится недолго - от нескольких минут до нескольких дней. Однако в таком состоянии человек может делать определенные вещи.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instgarm.

Что человек делает

По словам эксперта, в состоянии тревожности человек может делать странные вещи. Среди них:

  • постоянно включать что-то на фоне, чтобы не слышать свои мысли
  • постоянно продумывать негативные сценарии развития событий
  • волноваться правильно ли донесли мысль, не обидели ли кого-то
  • стараться быть хорошим для других и не умеете говорить нет
  • человек постоянно касается своих волос, кусает губы или поправляете одежду

Почему возникает тревожность

Мнения, что с вашим телом что-то не так

Тревожность часто может вызвать беспокойство, что с вашим телом что-то не так.

Каждый время от времени волнуется о здоровье, но иногда физические симптомы могут вызвать полноценное тревожное расстройство.

Симптомы, заставившие вас начать беспокоиться о своем здоровье, также могут быть очень похожи на некоторые из признаков тревожности - учащенное сердцебиение и потоотделение - и так возникает "замкнутый круг" тревожности за свое здоровье.

Забота о близких

Многие люди беспокоятся не столько о себе, а о том, что может случиться с их близкими.

Люди могут беспокоиться не только о том, что происходит с их детьми, членами семьи или друзьями, но и о том, как они переживут ситуацию, если с ними что-нибудь действительно произойдет.

Плохой сон

Взрослые люди должны спать минимум 8 часов в день. Главным фактором возникновения тревожности является недостаток сна.

В частности, когда люди недосыпают, они становятся гораздо более чувствительными ко всему происходящему.

Ранее мы сообщали, почему подростки не слушают и не уважают своих родителей.

Также мы писали, зачем действительно нужна семья.

Читайте РБК-Украина в Google News
страхтривожність