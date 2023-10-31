Как перестать завидовать подруге: 6 способов не "отравлять" себе жизнь

Если так сложилось, что вы завидуете вашей подруге, то психолог советует следовать нескольким советам.

Разговаривайте

Ирина Кулик советует поделиться своими чувствами с подругой. Открытый диалог может помочь понять друг друга лучше. Возможно, после этого у вас исчезнет ощущение зависти.

Работайте над самооценкой

По словам психолога, следует сосредоточить внимание на своих сильных сторонах и достижениях, чтобы поднять свою самооценку. Когда это произойдет, вы перестанете зацикливаться на чужой жизни.

Найдите положительные примеры

Вместо того чтобы сравнивать себя с другими, стоит искать положительные роликовые модели, которые вдохновляют вас к развитию. Тогда у вас возникновение желания стать лучше и постоянно совершенствоваться.

Развивайте себя

Постоянно совершенствуйте свои навыки и знания, чтобы чувствовать себя более уверенно и удовлетворенно своим развитием.

Каждый уникален

У каждого человека есть свои особенности и путь в жизни. Помните, что вы особенные и нельзя сравнивать себя напрямую с другими.

Совокупность ваших способностей должна напоминать вам, что это те же умения и таланты, которым другие люди могли бы позавидовать. Это заставит вас чувствовать себя психологически гораздо лучше.

Важно помнить, что зависть - нормальная человеческая реакция, но важно уметь с ней справиться, чтобы не допустить, чтобы она мешала вашим отношениям и личному счастью.