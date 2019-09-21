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Псевдокиста у детей: Комаровский развенчал популярный миф

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 08:44
Псевдокиста у детей: Комаровский развенчал популярный миф
Комаровский о псевдокисте (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский дал важные рекомендации касательно лечения ребенка

Комаровский отмечает, что принципиальная анатомическая особенность детей грудного возраста - это наличие проницаемых для ультразвука родничков и швов черепа, что позволяет проводить УЗИ анатомических структур головного мозга.
Например, нейросоноскопию. Об этом врач рассказал в соцсети Instagram на своей странице.

"Безопасность нейросоноскопии и ее способность обнаруживать врожденные аномалии, поврежденные ткани, кровоизлияния, кисты, опухоли привела к тому, что в настоящее время она используется очень широко - практически всегда, когда у детского врача есть малейшие сомнения в неврологическом здоровье пациента", - пишет Комаровский.

Псевдокиста у детей: Комаровский развенчал популярный миф(Фото: dissolve.com)

С помощью данной диагностики можно обнаружить аномалии головного мозга. По статистике, почти у 50% детей обнаруживаются псевдокисты, причину появления которых медицинская наука еще до конца не установила, однако выяснено точно, что к 8-12 месяцам они сами по себе рассасываются.

На данный момент их обнаружение приводит к выраженному стрессу у родителей. Также, по словам доктора, подобные находки нередко рассматриваются как повод для необоснованного лечения.

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