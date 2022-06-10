З пса Патрона зробили бренд: в мережі продають його миску за 15 тисяч гривень

Миска пса Патрона

На OLX з'явилося оголошення про продаж миски пса Патрона. Це не просто миска, а саме та, з якої Патрон пив під час свого візиту до Львова. Власник миски вказав, що продає її з дозволу власника собаки.

Як підтвердження продавець на ім'я Анатолій опублікував фото миски та пса в одному з кафе у Львові. Патрон чи на цих фотографіях або ж схожий пес - підтвердити неможливо. І до речі, миска на фото - картонна, одноразова.

За свою миску з написом Патрон Анатолій просить 15 тисяч гривень і вказує, що гроші підуть на підтримку ЗСУ.

Мерч з псом Патроном

З пса Патрона зробили справжнісінький бренд. У нього є свої сторінки в соціальних мережах, де регулярно з'являються фото собаки. А в Інтернеті почався справжній бум на зображення пса.

Чашки з Патроном, наклейки, магніти, подушечки, футболки, шопери та шкарпетки - такими товарами завалені вже всі інтернет-магазини й сувенірні.

Але найпопулярніше - це м'яка іграшка пес Патрон. Вартість такої собачки стартує від 350 гривень.

І на тому ж OLX є патрони на будь-який смак - фабричні та ручної роботи. Хоча часто іграшка дуже схожа на побратима Патрона - польського пса Рекса з дитячого мультфільму, тільки з жилетом і медалькою на шиї.

У популярності Патрона є звичайно ж, хороші сторони та не дуже. Зооволонтери вже сильно стурбовані популярністю Патрона і бажанням багатьох людей завести собі таких же собак. А ця порода не підходить для сімейних диванів, вони дуже активні та ними потрібно багато займатися.