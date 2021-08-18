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Стрибає і проколює шкіру: українців попередили про поширення отруйного павука

Автор: Світлана Мащенко

Українців попередили про небезпечного жовтосумного павука хеіракантіума, укус якого дуже неприємний, і в деяких випадках - небезпечний. Членистоноге заповзло в будинок жителів Харківської області, не на жарт їх перелякавши.

Про це розповів житель Куп'янська Олександр Ківшар в Fаcebook.

Відомо, що укус "жовтого" павука досить болючий і схожий на укус оси. В окремих випадках отрута павука може викликати некроз тканини, нудоту, нездужання і лихоманку. Симптоми можуть тривати до трьох діб.

За словами Олександра, павук стрибає вперед і миттєво своїми гострими нижніми щелепами проколює шкіру людини. І хоча отрута павука не смертельна, вона може серйозно вплинути на стан здоров'я людини.

Наприклад, укус павука в кисть руки викличе набряк аж до плеча і потім вся рука за кілька годин втрачає чутливість.

Фото: жовтосумного павука хеіракантіума помітили в Україні (facebook.com/av.kovshar)

"Якщо ви помітили павука на собі - не бийте його, а скиньте на землю рукою, обмотаною тканиною, або попросіть про це когось поруч", - додав чоловік, який помітив у своєму будинку отруйну тварину.

Що робити, якщо вас вкусив павук?

У МОЗ запевняють, що відсмоктувати або видавлювати отруту з рани при укусі павука не потрібно. А єдиним небезпечним для людини павуком в Україні, за даними медиків, є каракурт, що мешкає вздовж усього узбережжя Чорного і Азовського морів.

Якщо ви постраждали від укусу павука, зробіть таке:

  • знерухомте і охолодіть місце укусу
  • пийте багато води, невеликими порціями
  • прийміть антигістамінні та знеболюючі препарати
  • відразу ж зверніться до лікаря

Раніше ми писали, що Україну окупує отруйна рослина, зустріч з якою може бути небезпечніше укусу гадюки.

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