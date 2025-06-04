Прозрачные ткани, блеск и мини: Андре Тан назвал 4 тренда, которые могут испортить образ

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился советами о том, каких летних трендов следует избегать, чтобы не выглядеть глупо. Некоторые из них считаются модными, но в то же время могут серьезно испортить впечатление.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram стилиста.
Модельер подчеркнул, что с некоторыми трендами необходимо быть осторожными.
"Да-да, не все летние тренды - удачный выбор. Поэтому смотри, какие вещи могут испортить даже самый лучший лук", - отметил Тан.
Первый тренд, с которым Андре Тан советует быть острожным, - это тотальная прозрачность.
"Да, легкость - это про лето, но когда видно все-все-все и даже белье, это уже совсем, как говорят, не эстетика", - подчеркнул он.
Лучше выбрать полупрозрачные элементы или сочетать прозрачные юбки с базовыми футболками, топами или боди.
Вещи из прозрачных тканей (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Во-вторых, это блестящие ткани, если их носить днем.
"Это сатин, пайетки, металлик - это все классно, но не под палящим солнцем. И точно не утром в кафе", - подчеркнул Тан.
Оставляйте блеск на вечер, а для дневных образов выбирайте матовые и мягкие фактуры.
Блеск и металлик (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Также, по словам дизайнера, следует быть острожными с очень короткими шортами и юбками.
"Шорты или юбка мини - это всегда риск переборщить. Если каждое движение на контроле, то вряд ли это твой идеальный лук. Лучше выбирай среднюю длину - и красиво, и уверенно", - посоветовал стилист.
Ультракороткие мини (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Четвертый тренд, с которым Тан советует быть осторожным, это чрезмерный декор в образах.
"Вещи с большим количеством воланов, страз, вырезов и бантиков могут перегрузить образ. Лучше выбирать и делать один акцент в наряде, чтобы выглядеть стильно и элегантно", - подчеркнул Андре Тан.
Чрезмерный декор в луках (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Андре Тан - украинский модельер, дизайнер, известный благодаря своему бренду ANDRE TAN и участию в украинских и международных неделях моды.
С 11 лет посещал кружок шитья и кроя, а после школы поступил в Харьковский текстильный техникум, а затем - в Киевский национальный университет технологий и дизайна.
С 2002 года регулярно участвует в Ukrainian Fashion Week, а с 2003 года имеет собственную дизайн-студию в Киеве.
В 2020 году была основана его торговая марка ANDRE TAN.
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