Прозрачные ткани, блеск и мини: Андре Тан назвал 4 тренда, которые могут испортить образ

Модельер подчеркнул, что с некоторыми трендами необходимо быть осторожными.

"Да-да, не все летние тренды - удачный выбор. Поэтому смотри, какие вещи могут испортить даже самый лучший лук", - отметил Тан.

Вещи из прозрачной ткани

Первый тренд, с которым Андре Тан советует быть острожным, - это тотальная прозрачность.

"Да, легкость - это про лето, но когда видно все-все-все и даже белье, это уже совсем, как говорят, не эстетика", - подчеркнул он.

Лучше выбрать полупрозрачные элементы или сочетать прозрачные юбки с базовыми футболками, топами или боди.

Вещи из прозрачных тканей (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блестящие ткани

Во-вторых, это блестящие ткани, если их носить днем.

"Это сатин, пайетки, металлик - это все классно, но не под палящим солнцем. И точно не утром в кафе", - подчеркнул Тан.

Оставляйте блеск на вечер, а для дневных образов выбирайте матовые и мягкие фактуры.

Блеск и металлик (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ультракороткие мини

Также, по словам дизайнера, следует быть острожными с очень короткими шортами и юбками.

"Шорты или юбка мини - это всегда риск переборщить. Если каждое движение на контроле, то вряд ли это твой идеальный лук. Лучше выбирай среднюю длину - и красиво, и уверенно", - посоветовал стилист.

Ультракороткие мини (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чрезмерный декор в луках

Четвертый тренд, с которым Тан советует быть осторожным, это чрезмерный декор в образах.

"Вещи с большим количеством воланов, страз, вырезов и бантиков могут перегрузить образ. Лучше выбирать и делать один акцент в наряде, чтобы выглядеть стильно и элегантно", - подчеркнул Андре Тан.

Чрезмерный декор в луках (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кто такой Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер, дизайнер, известный благодаря своему бренду ANDRE TAN и участию в украинских и международных неделях моды.

С 11 лет посещал кружок шитья и кроя, а после школы поступил в Харьковский текстильный техникум, а затем - в Киевский национальный университет технологий и дизайна.

С 2002 года регулярно участвует в Ukrainian Fashion Week, а с 2003 года имеет собственную дизайн-студию в Киеве.

В 2020 году была основана его торговая марка ANDRE TAN.