Прожила с зубом в бронхах более полугода: врачам во Львове удалось спасти женщину

Во Львовский центр легочного здоровья обратилась женщина с жалобами на изнуряющий кашель, который не проходит уже много месяцев, а порой и приводит к рвоте. Выяснить причину этого кашля не могли с июля 2022 года.

Зуб обнаружили благодаря рентгену

С июля 2022 года пациентка страдала изнуряющим кашлем, который приводил к рвоте. Она неоднократно обращалась к медикам, но ей не могли назначить некоторые обследования из-за того, что она недавно стала мамой и кормила ребенка грудью. В частности, ей не могли сделать рентген.

В Центре легочного здоровья женщину осмотрел врач-пульмонолог и отправил ее на дополнительные обследования. Рентген с контрастом показал, что в одном из бронхов находится зуб.

Фото: facebook.com/cph.lviv

Как зуб попал в бронхи?

История путешествия этого зуба оказалась невероятной. У пациентки были сложные роды - с помощью кесарево сечения и ей пришлось делать экстренную интубацию. Во время интубации была повреждена часть зуба, и именно она попала в бронхи женщины.

Специалисты Центра под местной анестезией удалили постороннее тело с помощью эндоскопической корзинки.

Благодаря диагнозу и оперативному вмешательству, врачи спасли женщине здоровье и жизнь.

Фото: facebook.com/cph.lviv