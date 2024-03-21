"Прошли по Дрейку, как автобаном". На "Академик Вернадский" прибыла новая команда полярников (фото)

В ночь с 20 на 21 марта ледоколам "Ноосфера" доставил на станцию "Академик Вернадский" 29 УАЭ, которая должна провести пересменку и отпустить домой 28 команду украинских полярников.

В ближайшие дни продлится разгрузка ледокола и полярникам придется переправить на берег 50 тонн грузов и 140 тонн горючего, необходимого для следующего года зимовки.

Из-за рельефа дна "Ноосфера" не может подойти близко к берегу и причалам, поэтому все будут перевозить моторными лодками - от пролива Пенола до острова Галиндез.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Участники новой экспедиции начали работу уже в пути – были отобраны первые образцы фитопланктона для международного проекта по изучению возможного распространения силиконов в Антарктике. Также провели исследования по биологии, геологии и геофизике.

Участники новой экспедиции добрались от Пунта-Аренас до Антарктики менее чем через неделю. Как они рассказали, на этот раз самый бурный в мире пролив Дрейка был благосклонен и вел себя удивительно спокойно. Полярники пошутили, что "прошли Дрейком, как автобаном".

13 участников 29 УАЭ были отобраны на открытом конкурсе. Среди них 9 ученых (3 биолога, 3 метеорологи, 3 геофизики), и 5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик).

Впервые за 27 лет в экспедиции будет 4 женщины (столько же было в 2 УАЭ в 1997-1998). Биолог Татьяна Баглай, метеоролог Валентина Гарбарчук и врач Иван Котурбаш прибыли на свою первую в жизни экспедицию.

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