ua ru
Пн, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прошла сквозь металл, но застряла в буханке: под Бахмутом хлеб спас воина от пули (фото)

Новина українською →
Бахмут, Понедельник 15 мая 2023 15:08
Прошла сквозь металл, но застряла в буханке: под Бахмутом хлеб спас воина от пули (фото) В хлебе застряла вражеская пуля (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Бахмутом хлеб спас воина от пули - она продырявила машину, рюкзак и застряла в буханке.

Фотографией простреленного хлеба поделился журналист Богдан Кутепов на своей странице Facebook.

Фото хлеба, что спас жизнь

"Хлеб лежит среди груды окровавленной одежды, снаряжения и оружия. Таких куч в лесополосах под Бахмутом сейчас очень много. Это одна из них. Пуля продырявила машину, рюкзак и застряла в буханке. Другими словами, хлеб возможно спас жизнь воина ", – написал журналист.

Он отметил, что такие кучи с окровавленным снаряжением по всей линии фронта и они буквально каждый день "вырастают". Это фактически точки перегрузки, где боевые медики снимают одежду с раненых, чтобы не пропустить кровотечения.

Прошла сквозь металл, но застряла в буханке: под Бахмутом хлеб спас воина от пули (фото)Этот хлеб скорее всего спас жизнь воину (фото: facebook/Богдан Кутепов)

"С раненых медики буквально срезают одежду, чтобы иметь доступ к ранам, а иногда - чтобы убедиться, что не упустили на теле маленькой дырочки от обломка, из-за которой по дороге к стабпункту боец может незаметно истекать кровью. Это только точка перегрузки. Отправив "трехсотых" дальше по этапу, их автоматы и гранаты разряжают, подписывают, где-то и затем вслед за эваками передают в части, к которым относятся раненые. А одежда - так и лежит кучей, пока ее не вывезут где-то подальше", - добавляет Кутепов.

Также журналист призвал украинцев донатить нашим воинам на новую одежду и снаряжение и молиться за них, ведь они отдают нам гораздо больше.

Прошла сквозь металл, но застряла в буханке: под Бахмутом хлеб спас воина от пули (фото)Прошла сквозь металл, но застряла в буханке: под Бахмутом хлеб спас воина от пули (фото)Кучи окровавленного снаряжения под Бахмутом (фото: facebook/Богдан Кутепов)

Недавно мы делились трогательной историей спасения воина из Бахмута, который чудом выжил после тяжелых ранений.

Читайте также о том, как киевлянин чудом спасся во время ночной атаки дронов на столицу 8 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут історія з життя